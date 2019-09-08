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هدم العراقيب للمرة 159

تاريخ النشر: 08/09/2019 - 15:35

هدم العراقيب للمرة 159
عرب ٤٨

هدمت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، مساكن وخيام أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف والمهددة بالتهجير في النقب، للمرة 159، وتركت أهلها دون مآو في العراء رغم أحوال الطقس الحارة. 

وكانت قوات الهدم الإسرائيلية قد اقتحمت العراقيب وشردت سكانها للمرة الـ158 على التوالي، قبل عدة أيام، وكثفت من اقتحاماتها وهدمها لمساكن القرية في الآونة الأخيرة.

ولم تتوقف الملاحقة السياسية لأهالي العراقيب خلال الأيام الماضية، حيث استدعت السلطات عدة مواطنين من القرية للتحقيق.

وتواصل السلطات الإسرائيلية تنفيذ مخططها بهدم عشرات القرى العربية مسلوبة الاعتراف بالنقب، وتشريد سكانها، سعيا منها لمصادرة أراضيهم التي تقدر مساحتها بمئات آلاف الدونمات، وذلك ضمن مخطط تهويد النقب، وتواصل هدم مساكن العراقيب في الوقت الذي تواصل السلطات الإسرائيلية بناء 4 بلدات استيطانية جديدة لليهود بالنقب.

 


#النقب
#العراقيب
#هدم المنازل

هدم العراقيب للمرة 159

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