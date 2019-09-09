اللد: هدم منزل لعائلة زيتون في حي المحطة

هدمت السلطات منزلا يعود لعائلة زيتون في حي المحطة بمدينة اللد بذريعة البناء دون ترخيص فجر اليوم، الإثنين.

وكانت جرافات وآليات الهدم قد اقتحمت الحي بحماية قوات كبيرة من الشرطة، ومنعت الأهالي من دخول الحي أو الاقتراب من المنزل الذي هدمته.

وأفاد شهود عيان أن قوات الشرطة طوقت المنطقة وأغلقتها بشكل كامل ومنعت الأهالي من الوصول لمكان الهدم، فيما هدمت الجرافات والآليات المنزل. وسادت حالة من الغضب بين الأهالي باللد إثر هدم المنزل.

ويُهدد شبح الهدم والتشريد عدة منازل عربية باللد، ورفع المواطنون العرب صوتهم في مظاهرات ووقفات احتجاجية ضد هدم المنازل، ووقعت مواجهات بين الأهالي والشرطة واعتقالات لعدد من الشبان العرب.