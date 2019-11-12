هدم منزل في كفر قرع

هدمت جرافات وآليات السلطات بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية منزلا في كفر قرع، صباح اليوم الثلاثاء.

وسبق هدم المنزل إغلاق الشارع الرئيسي لمدخل القرية وتعطيل حركة السير من قبل الشرطة.

وأعربت اللجنة الشعبية والمجلس المحلي في كفر قرع عن شجبهما لهدم المنزل، وجاء في بيانهما المشترك: "نقول للشرطة والمؤسسة الإسرائيلية إن إصدار أوامر لهدم بيوتنا هو خط أحمر".

ووجه البيان كلمة إلى أهالي كفر قرع ذكر فيها: "نحن في اللجنة الشعبية والمجلس المحلي قاب قوسين أو أدنى من إعلان الاتفاق على الصلح وإذ بالشرطة والمؤسسة الإسرائيلية تخرج لنا بأمر هدم مستهجن لبيت الحاج جهاد سلامة مصري والذي قد تم بناؤه قبل عدة سنوات، فلماذا الهدم الآن؟! وهذا يعني هدم لمسيرة الإصلاح في بلدنا الحبيب".

وأضاف: "نقولها في اللجنة الشعبية والمجلس المحلي ومع كافة أهالي كفر قرع، سنقف وقفة رجل واحد، ضد أي عملية هدم في بلدنا. بيوت كافة أهلنا في كفر قرع هي بيت لكل واحد منا وسندافع عنها بكل قوة، ولن نسمح بهدمها أو الاستفراد بأهلها لتنفيذ مآرب مبيّتة ضد أهلنا مصدرها سياسات تحركها العقلية العنصرية لحكومة إسرائيل وأذرعها".

وطالب اللجنة الشعبية ومجلس كفر قرع المحلي، الشرطة ووزيرها وكافة أذرعها أن تحارب وتجتث العنف والجريمة في كفر قرع.