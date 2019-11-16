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مقتل الشبان الثلاثة من مجد الكروم: المشتبه سلم نفسه والشرطة تتكتم

تاريخ النشر: 16/11/2019 - 21:30

مقتل الشبان الثلاثة من مجد الكروم: المشتبه سلم نفسه والشرطة تتكتم
القتلى الثلاثة من مجد الكروم
عرب ٤٨

سلم الشاب المشتبه بضلوعه في جريمة القتل التي وقعت في بلدة مجد الكروم في مطلع تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وراح ضحيتها ثلاثة شبان، نفسه مساء اليوم السبت إلى الشرطة.

وقالت الشرطة في بيانها لوسائل الإعلام إن "المشتبه بجريمة قتل الشبان الثلاثة في مجد الكروم، سلم نفسه للشرطة مساء اليوم السبت"، دون أن تكشف عن تفاصيل أخرى.

ووفقا لبيان الشرطة، فإنه بعد جريمة القتل التي وقعت في بلدة مجد الكروم، في تاريخ 1/10/2019، وهم كل من الشقيقين أحمد وخليل سامي مناع (30 و23 عاما) نتيجة تعرضهما لجريمة إطلاق نار، ومحمد يونس سبع (26 عاما) إثر تعرضه لجريمة طعن، فيما أصيب شاب ثالث (25 عاما) بجروح وصفت بالطفيفة، قام المشتبه بالجريمة وهو شاب (32 عاما) من مجد الكروم بتسليم نفسه إلى مركز الشرطة.

وأوضحت الشرطة أنه سيتم إخضاع المتشبه للتحقيق قبل عرضه صباح يوم الأحد، على المحكمة الصلح في الناصرة للنظر بطلب الشرطة تمديد اعتقاله، فيما أبقت الشرطة على أمر حظر النشر المتعلق بمجرى التحقيق في جريمة القتل.

هذا، وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل المختلفة في المجتمع العربي بالبلاد منذ مطلع العام الحالي 2019 ولغاية اليوم 83 ضحية بينهم 11 امرأة وعشرات المصابين وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة، فيما قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل بينهم 14 امرأة خلال العام الماضي 2018.

 


#مجد الكروم
#الشرطة
#جريمة قتل
#عنف
#حظر نشر

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