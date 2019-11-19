نتنياهو يدعو غانتس وليبرمان لحكومة وحدة.. لضم الأغوار

دعا رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، رئيس قائمة "كاحول لافان"، بيني غانتس، ورئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، إلى تشكيل حكومة وحدة تمكنهم من ضم منطقة الأغوار و"الحفاظ على أمن إسرائيل"، وذلك في شريط مصور نشره مساء اليوم، الثلاثاء، قبيل اجتماعه بغانتس.

وأنهى غانتس، مساء اليوم، اجتماعا دام نحو نصف ساعة مع ليبرمان، قبل أن يتوجه للقاء نتنياهو في مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في القدس، بالتزامن مع الاجتماع الذي عقده طاقم التفاوض عن الليكود وكتلة اليمين، بمشاركة نتنياهو، مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين.

وقال نتنياهو في شريط مصور نشره على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، إن "القرار التاريخي الذي أعلنت عنه الولايات المتحدة أمس (المتعلق بالسياسة الأميركية حول قانونيَّة المستوطنات)، يشكل فرصة لن تتكرر لضم الأغوار".

وأضاف نتنياهو أن "ذلك غير ممكن في ظل حكومة أقلية تستند إلى دعم النواب العرب. لذلك أدعو غانتس وليبرمان لتشكيل حكومة وحدة، يكون هدفها الأساسي منذ اليوم الأول لتشكيلها هو ضم غور الأردن، الشعب والتاريخ لن يغر لمن يضيع هذه الفرصة".

وتقترب المهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي لغانتس، من أجل تشكيل حكومة إسرائيلية، على الانتهاء، دون أن تلوح في الأفق بوادر على نجاحه، فيما يعقد ومسؤولون في قائمته جلسات ماراثونية في جميع الاتجاهات، في مساعي تبذل في الساعات الأخيرة لتشكيل حكومة إسرائيلية.

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