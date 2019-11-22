إصابتان بالرصاص في سطو على محل صرافة بمنطقة الناصرة

أصيب شخصان، في الثلاثينيات من عمريهما، بجراح في جريمة إطلاق نار خلال عملية سطو مسلح من قِبل جناة ملثمين، على محل صرافة في مدينة نوف هجليل (نتسيرت عيليت سابقا)، اليوم الجمعة.

وذكرت مصادر طبية أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم بعد أن قدمت الطواقم الطبية العلاجات الأولية إيهما في مكان الجريمة.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة وباشرت بجمع الأدلة والحيثيات، وبدأت الدوريات بأعمال البحث عن المشتبهين الذين فروا من مسرح الجريمة.