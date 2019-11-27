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العراق: إضرام النار في القنصلية الإيرانية بالنجف

تاريخ النشر: 27/11/2019 - 22:22

العراق: إضرام النار في القنصلية الإيرانية بالنجف
عرب ٤٨

أضرم المئات من المتظاهرين العراقيين، مساء اليوم، الأربعاء، النيران في القنصلية الإيرانية بالنجف، وهو ما دفع السلطات الأمنية لفرض حظر التجوال في المدينة الواقعة جنوبي البلاد، وفق ما أفاد مصدر أمني.

ونجح المتظاهرون بكسر الأطواق الأمنية التي تفرضها قوات الأمن بمحيط القنصلية الإيرانية الأكبر في العراق، والوصول إلى مبنى القنصلية واقتحامها وإضرام النار بها، وسط أنباء عن سقوط قتيلين على الأقل خلال الأحداث. 

وقال ضابط شرطة برتبة ملازم أول في شرطة النجف، إن "المئات من المتظاهرين أضرموا النيران بالقنصلية الإيرانية في مدينة النجف وسط شعارات منددة بطهران".


#النجف
#العراق
#القنصلية الإيرانية

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