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باقة الغربية: إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق

تاريخ النشر: 28/11/2019 - 08:58

باقة الغربية: إصابتان إحداهما خطيرة في حادث طرق
من مكان الحادث قرب باقة الغربية، اليوم
عرب ٤٨

أسفر حادث طرق وقع على شارع رقم 9، قرب مخرج باقة الغربية لاتجاه الخضيرة، عن إصابتين إحداهما خطيرة، صباح اليوم الخميس.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أن "المركز تلقى بلاغا حول وقوع حادث طرق على شارع رقم 9، قرب مخرج باقة الغربية، لاتجاه الخضيرة، تخلله اصطدام سيارة بكرسي كهربائي متحرك، وعليه توجه طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز إلى مكان الحادث، وتم تقديم الإسعافات الأولية لمصابين، بينهما سائق الكرسي الكهربائي المتحرك، وهو رجل يبلغ من العمر 60 عاما، وصفت جراحه بالخطيرة مع إصابة بالرأس، وتم نقله على إثرها إلى مستشفى 'بيلنسون' لتلقي العلاج الطبي اللازم، فيما وصفت جراح سائق السيارة (53 عاما) بالطفيفة وتم نقله إلى مستشفى 'هيلل يافة' بمدينة الخضيرة".

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

 


#باقة الغربية
#حوادث طرق

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