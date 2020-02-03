هدم مرأب ومغسلة سيارات في عرعرة

هدمت جرافات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات معززة من الشرطة مرأب ومغسلة سيارات في قرية عرعرة بمنطقة وادي عارة، اليوم الإثنين.

ومما يذكر أن عائلة أبو شلوفة من اللد تسلمت، أمس الأحد، أمر هدم من بلدية اللد لمنزلها في حي شنير بالمدينة، بادعاء عدم استصدار تراخيص بناء. وتسكن عائلة أبو شلوفة في الطابق الأرضي من المنزل، وهو مبنى مكون من 3 طوابق، الطابقان الثاني والثالث بنيا مؤخرا، وهو سبب إصدار أمر الهدم.

كما أصدرت اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة، أوامر هدم لمنزلين وجدار في مدينة كفر قاسم وتحديدا في المنطقة الغربية، أواخر الأسبوع الماضي. وادعت اللجنة اللوائية أن البيتين، غير المأهولين بالسكان، بُنيا دون تراخيص في منطقة غير مخصصة للبناء، وأن الجدار المذكور خرق الحدود المسموحة للبناء.