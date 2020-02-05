إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الأربعاء، عن رصد إطلاق قذيفتي هاون من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية.

وذكر الجيش، في بيان مقتضب، أنه "تم تفعيل الإنذارات في تطبيق الجبهة الداخلية والمناطق المفتوحة فقط".

وقال الجيش إن القذيفتين سقطتا في منطقة مفتوحة بالمجمع الاستيطاني "شعار هنيغف" بمنطقة ما يسمى بـ"غلاف غزة"، فيما دوت صافرات الإنذار.

من جهتها، لفتت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إلى إن الأسبوع الأخير شهد إطلاق 15 قذيفة صاروخية من القطاع تجاه إسرائيل.

جاء ذلك في أعقاب تداول وسائل الإعلام الإسرائيلية، تسريبات من اجتماع عقده رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع رؤساء المجالس الاستيطانية الواقعة في محيط قطاع غزة، حيث هدد نتنياهو بتنفيذ عملية عسكرية "واسعة" في قطاع غزة قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في آذار/ مارس المقبل.

وقال نتنياهو: "نبذل الكثير من الجهد لجلب الهدوء إلى المنطقة، مع ذلك فإن الجيش الإسرائيلي مستعد لعملية واسعة في غزة حتى قبل الانتخابات"، دون مزيد من التفاصيل.

منظومة ليزر للتصدي لبالونات غزة المتفجرة

وفي سياق متصل، نشر الجيش الإسرائيلي منظومة ليزر جديدة في المناطق الحدودية مع قطاع غزة للتصدي للبالونات المتفجرة التي يطلقها ناشطون من القطاع تجاه المستوطنات الإسرائيلية القريبة.

وذكرت قناة "كان" الرسمية، أن الجيش الإسرائيلي نشر المنظومة الجديدة بعد إجراء عدة اختبارات عليها وصفت بالناجحة، دون مزيد من التفاصيل.

وأواخر كانون الأول/ ديسمبر الماضي أعلن الجيش الإسرائيلي تطوير منظومة دفاعية تعتمد على الليزر الكهربائي، بهدف التصدي للبالونات المتفجرة والطائرات الورقية الحارقة والطائرات بدون طيار التي يتم إطلاقها من القطاع.

ويدور الحديث عن منظومة ليزر يقول الجيش الإسرائيلي إنها الأولى في العالم التي أثبتت قدرة عملياتية على تفجير البالونات والطائرات بدون طيار في الجو، وفق ما أوردته آنذاك صحيفة "يسرائيل هيوم".

ومنذ الإعلان عن "صفقة القرن" الأميركية المزعومة في الـ 28 من كانون الثاني/ يناير الماضي، يتم إطلاق قذائف هاون وقذائف صاروخية وبالونات حارقة يوميا من غزة باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاضية.