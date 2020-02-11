الجش: إعطاب إطارات مركبات وشعارات عنصرية على جدار المسجد

أقدم مستوطنون من عصابة ما يسمى "تدفيع الثمن" فجر اليوم الثلاثاء، على إعطاب إطارات مركبات وخط شعارات عنصرية معادية للعرب في قرية الجش في الجليل الأعلى، واستدعيت الشرطة وفتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الاعتداء العنصري.

وقال مواطنون من الجش إن المتطرفين اعتدوا على عشرات السيارات الخصوصية وقاموا بثقب إطاراتها، وخطوا شعارات عنصرية وتحريضية على اثنين من المباني، منها "استيقظوا يا يهود" و"التوقف عن الانصهار".

وأفاد شهود عيان أن الاعتداءات وإعطاب الإطارات طال أكثر من 150 مركبة، كما أنه تم خط شعارات عنصرية على جدران المسجد في القرية.

وذكرت الشرطة في بيان لها لوسائل الإعلام أنها استنفرت قواتها إلى القرية، وشرعت بجمع الأدلة من موقع الجريمة، علما أنه تم إعطاب إطارات عدد كبير من المركبات، وفتحت تحقيقا في ملابسات جريمة الكراهية دون أن تنفيذ أي اعتقالات.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعتدي فيها متطرفون على ممتلكات الأهالي في قرية الجش وقرى الجليل الأعلى وسبق تنفيذ اعتداءات وخط شعارات عنصرية والاعتداء على مركبات ومنازل ومحال تجارية، لكن دون أن تقوم الشرطة بتنفيذ أي اعتقالات وتقديم الجناة للمحاكمة.

كما نفذت عصابات "تدفيع الثمن" اعتداءات عنصرية في العديد من البلدات العربية في المثلث والجليل والنقب والمدن الساحلية، واستهدفت العصابات أيضا الأماكن المقدسة والمساجد والكنائس والمقابر الإسلامية والمسيحية.

وأعرب المواطنون العرب في البلاد عن استيائهم وغضبهم العارمين في ظل تكرار هذه الجرائم العنصرية واستمرار التحريض على قتل العرب، وحملوا الشرطة مسؤولية عدم اجتثاث هذه الاعتداءات الخطيرة، واتهموها بالتساهل في قضايا من هذا القبيل خصوصا عندما يتعلق الأمر بالعرب.

القائمة المشتركة: سندفّع نتنياهو ثمن تحريضه العنصري

أدانت القائمة المشتركة عملية "تدفيع الثمن" العنصرية الجبانة صباح اليوم، الثلاثاء، في قرية الجش الجليلية الوادعة، والتي تنضمّ إلى مئات الاعتداءات على قرى ومدن وجوامع وكنائس في شتى أنحاء البلاد.

وجاء في بيان المشتركة: "إنّنا إذ نحمّل الشرطة مسؤولية التساهل مع العصابات الفاشية التي تقوم بهذه الأعمال الدنيئة، نرى فيها نتيجة مباشرة لماكنة التحريض الذي يقودها رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، منذ عدة سنوات، والتي تتفاقم الآن عشية الانتخابات والهجمة المتجدّدة على شرعية المواطنين العرب وقيادتهم وتأثيرهم السياسي".

وأكدت القائمة المشتركة أنّ "نيران العنصرية تطال كل من هو عربي في هذه البلاد، في الجليل والمثلث والنقب والساحل، مسلمين ومسيحيين ودروز، وتنتشر كالنار في الهشيم لتهدّد بحرق الأخضر واليابس".

وختمت المشتركة بالقول إن "أهل الجش كأهل أم الفحم ورهط كانوا هنا قبل العنصريين وسيبقون هنا بعدهم، وسيلقّنون جوقة المحرّضين درسًا لن ينسوه يوم 2 آذار/ مارس القادم، وسيدفّعون نتنياهو ثمن سياسة التحريض والعنصرية والكراهية في صناديق الاقتراع".