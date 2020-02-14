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العراق: مقتل متظاهر بساحة التحرير ببغداد برصاص "مجهولين"

تاريخ النشر: 14/02/2020 - 21:06

العراق: مقتل متظاهر بساحة التحرير ببغداد برصاص "مجهولين"
من الاحتجاجات العراقية (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

قُتِل متظاهر عراقي، مساء اليوم الجمعة، على يد مسلحين مجهولين في ساحة التحرير معقل الاحتجاجات وسط العاصمة بغداد، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء، نقلا عن مصدر أمني عراقي دون أن تُسمّه.

وقال الضابط برتبة نقيب في شرطة بغداد، إن "مسلحين مجهولين، أطلقوا النار من مسدسات مزودة بكواتم للصوت على متظاهر في ساحة التحرير ما أدى لمقتله على الفور".

وأضاف أن المسلحين لاذوا بالفرار، ولم يتسن رصدهم من قبل شهود العيان، مبينا أن قوات الأمن فتحت تحقيقا في الحادث.

وأشار إلى أن جوا من الهلع ساد ساحة التحرير على خلفية الحادث.

من جانبه، اتهم ناشط في احتجاجات بغداد الفصائل العراقية المقربة من إيران بالوقوف وراء حادث الاغتيال.

ونقلت "الأناضول" عن الناشط الذي لم تُسمّه، القول، إن "الميليشيات العراقية الموالية لإيران هي من قتلت المتظاهر وبقية نشطاء الاحتجاجات".

وأضاف أن "الميليشيات تحاول ترهيب المتظاهرين بهدف إنهاء الاحتجاجات".

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة ضد الحكومة والطبقة السياسية الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#بغداد
#العراق

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