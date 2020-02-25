  2. فلسطينيات
  3. الاستيطان والمستوطنات

نتنياهو يعلن بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1

تاريخ النشر: 25/02/2020 - 12:40

نتنياهو يعلن بناء 3500 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1
مستوطنة "معاليه أدوميم" وجزء من منطقة E1
عرب ٤٨

أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بننيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء أنه أصدر تعليمات ببناء 3500 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1، الواقعة شرقي القدس المحتلة.

ويشار إلى أنه رغم وجود مخططات بناء استيطاني في المنطقة E1، منذ سنوات طويلة، إلا أن جميع الحكومات الإسرائيلية لم تنفذها بسبب معارضة دولية لهذه المخططات وضغوط مارستها الإدارات الأميركية السابقة على الحكومات الإسرائيلية. ومن شأن تنفيذ البناء الاستيطاني في هذه المنطقة أن يفطع التواصل الجغرافي بين جنوب الضفة الغربية وشمالها.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر في القدس إنه "أصدرت تعليمات بنشر خطة بناء 3500 وحدة سكنية في E1. ونحن نبني في القدس وحول القدس. وقد أوعزت بالتنفيذ الفوري".

وأعلن رئيس بلدية القدس، موشيه ليئون، صباح اليوم، من خلال "تويتر"، أنه "يسرني أن أبشركم بأن 1077 وحدة سكنية أولى خرجت إلى حيز التنفيذ في غفعات همتوس".

وكان نتنياهو قد أعلن، الأسبوع الماضي، عن مخططات بناء 5200 وحدة سكنية استيطانية في القدس المحتلة، بينها 3000 وحدة لإقامة مستوطنة جديدة، يطلق عليها اسم "غفعات همتوس" قرب بيت صفافا، و2200 وحدة تشكل حيا جديدا في مستوطنة "هار حوما".

وفي أعقاب إعلان نتنياهو، نددت وزارة الخارجية الألمانية بهذه المشاريع الاستيطانية، يوم الجمعة الماضي، ودعت إسرائيل إلى عدم البناء في "الأراضي المحتلة في شرقي القدس"، وأن هذا البناء مخالف للقانون الدولي.

كذلك نددت وزارة الخارجية الفرنسية بهذه المخططات وقالت إن "توسيع المستوطنتين يقلل مباشرة من احتمال قيام دولة فلسطينية في المستقبل".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#القدس المحتلة
#e1
#نتنياهو

حوارات

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي
د. جبارين: توجه المحكمة العليا مؤشر خطير على مستقبل تمثيلنا السياسي

2020-02-15

د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية
د. عادل مناع: بين بلفور وترامب خط تاريخي مجدول بمصالح استعمارية ومسيانية

2020-02-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تهدئة في غزة: "ملتزمون ما التزم الاحتلال"
تهدئة في غزة: "ملتزمون ما التزم الاحتلال"

2020-02-25

نابلس: الأمن الوقائي يعتقل الصحافي محمد منى
نابلس: الأمن الوقائي يعتقل الصحافي محمد منى

2020-02-25

اعتقال 16 فلسطينيا بينهم فتاة من الضفة والقدس
اعتقال 16 فلسطينيا بينهم فتاة من الضفة والقدس

2020-02-25

الأكثر قراءة

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

دمشق: 6 قتلى بالغارات الإسرائيلية بينهم شهيدا الجهاد الإسلامي

2020-02-24
غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

غارات للاحتلال على غزة ورشقات صاروخية باتجاه الجنوب

2020-02-24
كورونا: نفاد وشيك لمستلزمات الوقاية من الصيدليات

كورونا: نفاد وشيك لمستلزمات الوقاية من الصيدليات

2020-02-24
المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

المزرعة: إصابة شخصين في جريمة إطلاق نار

2020-02-24
540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

540 ضابط طيران ضد تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة

2020-02-24