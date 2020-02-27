مصر: 24 مُصابا إثر خروج قطار عن مساره

أُصيب 24 راكبا، اليوم الخميس، جراء انقلاب قطار في مصر، نتيجة خروجه عن القضبان، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأفادت صحيفة الأهرام بأن "24 راكبا أصيبوا إثر انقلاب قطار قادم من مدينة الإسكندرية باتجاه مدينة مرسى مطروح؛ نتيجة خروج الجرار عن القضبان، بينهم اثنان في حالة خطرة".

وأضافت أن "القطار تعرض للانقلاب في المنطقة الواقعة بين قريتي غزالة التابعة لمدينة الضبعة وسيدي عبد الرحمن التابعة لمدينة العلمين".

وأوضحت الصحيفة أن سيارات الإسعاف نقلت المصابين إلى مستشفى العلمين الحكومي، فيما لم تذكر أية تفاصيل حول سبب الحادث.

وشهدت مصر العديد من حوادث القطارات الدامية خلال العقود الأخيرة ما أودى بحياة المئات.

وحسب مراقبين، تعود تلك الحوادث بصورة رئيسية إلى تهالك القطارات وشبكة السكك الحديدية.

وفي آب/ أغسطس 2017، قُتل 49 شخصا وأصيب أكثر من 100 في حادث تصادم قطارين للركاب بمحافظة الإسكندرية الساحلية.

بينما وقعت أكبر وأسوأ كارثة قطارات في مصر في شباط/ فبراير 2002 عندما التهم حريق عدة عربات من قطار ركاب متجه من القاهرة إلى أسوان؛ ما أودى بحياة أكثر من 350 آنذاك.