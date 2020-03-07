نتنياهو يحاول التأكيد على "انتصاره" وتشبثه بالبقاء سياسيًا

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مؤتمرًا صحافيا، مساء اليوم السبت، أعاد التأكيد خلال على فوزه بالانتخابات، على الرغم من النتائج غير الحاسمة تماما، وهاجم غرمائه السياسيين متهمًا إياهم بالعمل على "تقويض إرادة الناخب" عبر "تشريع مناهض للديمقراطية"، فيما شدد على أنه باق في صدارة المشهد السياسي الإسرائيلي الذي يشهد أزمة قد لا تنتهي قريبًا.

وافتتح نتنياهو مؤتمره الصحافي بأنه "يعقد مؤتمرًا طارئًا لمنع سرقة الانتخابات عبر السطو على خيار الجمهور". وأضاف "إن القضية السياسية التي تجمعنا هنا الليلة هي سرقة اختيار الجمهور من خلال الأكاذيب والتشريعات المناهضة للديمقراطية".

وتابع "لقد منحنا الجمهور انتصارًا هائلاً، حصلنا على 50،000 صوتًا أكثر من قائمة "كاحول لافان". ارتفع الليكود تحت قيادتي من 34 مقعدًا إلى 36 مقعدًا، في حين بقيت ‘كاحول لافان‘ في حالها - 32 مقعدًا. ولا حتى مقعد إضافي واحد".

واستطرد نتنياهو "خلال الحملة الانتخابية، قلت إن تمثيل اليسار ورئيس حزب ‘يسرائيل بيتينو‘ أفيغدور ليبرمان الذي انضم إليهم، سيصل إلى 48 مقعدًا، وفي الواقع حصلوا على 47 مقعدًا. الفجوة بين المعسكرين 12 مقعدا. هذا نصر رائع لليكود تحت قيادتي، وانتصار لكتلة اليمين".