أول وفاة إثر فيروس كورونا في لبنان

تُوفي اليوم الثلاثاء، أول مواطن لبناني مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية، دون أن تذكر اسمه.

وقال المسؤول، إن "المصاب توفي اليوم وهو مواطن لبناني يبلغ 56 عاما، وكان قد وصل قادما من مصر".

وأشار إلى أن حالته "كانت حرجة منذ وصوله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي" في بيروت حيث يتم عزل المصابين الذين تجاوز عددهم الأربعين.

عدد المصابين في العالم يتخطى 114 ألف

وعلى صلة، ارتفع عدد وفيات الفيروس الذي انتشر في أغلب دول العالم حتى صباح يوم الثلاثاء، وتجاوز عدد المصابين به 114 ألفا حول العالم، وفق معلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى موقع "Worldometer".

وأوضح الموقع الإلكتروني أن عدد الوفيات بسبب الفيروس لغاية الثلاثاء، وصل إلى 4 آلاف و27 شخصا، فيما تعافى 64 ألفا و270 مصابا.

كما أدى الفيروس إلى وفاة 3 آلاف و136 في البر الرئيسي الصيني، و3 في إقليم هونغ كونغ، و463 في إيطاليا، و237 في إيران، و54 في كوريا الجنوبية، و27 في الولايات المتحدة الأمريكية، و30 في فرنسا، و30 في إسبانيا، و16في اليابان، و7 في العراق، و5 في بريطانيا، و4 في هولندا، و3 في أستراليا، و2 في سويسرا، و2 في ألمانيا، و2 في سان مارينو، وشخص في كلّ من كندا، ومصر، وتايلندا، وتايوان، والفلبين والأرجنتين.

وبلغت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس، 80 ألف و757 في البر الرئيسي الصيني، و116 في إقليم هونغ كونغ، و10 في إقليم ماكاو الإدارية بالصين، و45 إصابة جديدة في تايوان.