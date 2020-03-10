  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار الوطن العربي

أول وفاة إثر فيروس كورونا في لبنان

تاريخ النشر: 10/03/2020 - 12:58

أول وفاة إثر فيروس كورونا في لبنان
في مطار لبنان (أ ب)
عرب ٤٨

تُوفي اليوم الثلاثاء، أول مواطن لبناني مصاب بفيروس كورونا المستجد، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول في وزارة الصحة اللبنانية، دون أن تذكر اسمه.

وقال المسؤول، إن "المصاب توفي اليوم وهو مواطن لبناني يبلغ 56 عاما، وكان قد وصل قادما من مصر".

وأشار إلى أن حالته "كانت حرجة منذ وصوله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي" في بيروت حيث يتم عزل المصابين الذين تجاوز عددهم الأربعين.

عدد المصابين في العالم يتخطى 114 ألف

وعلى صلة، ارتفع عدد وفيات الفيروس الذي انتشر في أغلب دول العالم حتى صباح يوم الثلاثاء، وتجاوز عدد المصابين به 114 ألفا حول العالم، وفق معلومات أحصتها الأناضول استنادا إلى موقع "Worldometer".

وأوضح الموقع الإلكتروني أن عدد الوفيات بسبب الفيروس لغاية الثلاثاء، وصل إلى 4 آلاف و27 شخصا، فيما تعافى 64 ألفا و270 مصابا.

كما أدى الفيروس إلى وفاة 3 آلاف و136 في البر الرئيسي الصيني، و3 في إقليم هونغ كونغ، و463 في إيطاليا، و237 في إيران، و54 في كوريا الجنوبية، و27 في الولايات المتحدة الأمريكية، و30 في فرنسا، و30 في إسبانيا، و16في اليابان، و7 في العراق، و5 في بريطانيا، و4 في هولندا، و3 في أستراليا، و2 في سويسرا، و2 في ألمانيا، و2 في سان مارينو، وشخص في كلّ من كندا، ومصر، وتايلندا، وتايوان، والفلبين والأرجنتين.

وبلغت أعداد الإصابات الجديدة بالفيروس، 80 ألف و757 في البر الرئيسي الصيني، و116 في إقليم هونغ كونغ، و10 في إقليم ماكاو الإدارية بالصين، و45 إصابة جديدة في تايوان.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة


حوارات

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله
د. نجمة علي: نزع الشرعية عن الكنيست يكون من داخله

2020-02-29

د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية
د. هردل: الهرولة في التوصية على غانتس مردها ضعف المرجعية الحزبية لصالح النجومية

2020-02-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ارتفاع وفيات المشروبات الكحولية المغشوشة بإيران إلى 33
ارتفاع وفيات المشروبات الكحولية المغشوشة بإيران إلى 33

2020-03-10

مع بدء الانسحاب من أفغانستان: مجلس الأمن يصوت على اتفاق أميركا طالبان
مع بدء الانسحاب من أفغانستان: مجلس الأمن يصوت على اتفاق أميركا طالبان

2020-03-10

وباء كورونا: الحصيلة العالمية للوفيات تتجاوز 4 آلاف
وباء كورونا: الحصيلة العالمية للوفيات تتجاوز 4 آلاف

2020-03-10

الأكثر قراءة

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 50

الصحة الإسرائيلية: ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 50

2020-03-09
ما علاقة التدخين بفيروس كورونا؟

ما علاقة التدخين بفيروس كورونا؟

2020-03-09
كورونا: 24 إصابة في بيت لحم وتسجيل أول حالة في طولكرم

كورونا: 24 إصابة في بيت لحم وتسجيل أول حالة في طولكرم

2020-03-09
غانتس يتوجه رسميا لمركبات

غانتس يتوجه رسميا لمركبات "المشتركة".. باستثناء التجمع

2020-03-09
برلماني إيراني: فيروس آخر مجهول غير كورونا ينتشر في البلاد 

برلماني إيراني: فيروس آخر مجهول غير كورونا ينتشر في البلاد 

2020-03-09