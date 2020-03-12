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الناصرة: مدرسة الأميركان بطلابها وهيئتها التدريسية تخضع للحجر الصحي

تاريخ النشر: 12/03/2020 - 13:00

الناصرة: مدرسة الأميركان بطلابها وهيئتها التدريسية تخضع للحجر الصحي
المدرسة المعمدانية ("عرب 48")
عرب ٤٨

أصدرت وزارتا الصحة والتعليم، اليوم الخميس، تعليمات بإدخال كل طاقم مدرسة المعمدانية "الأميركان" معلميها وطلابها وعامليها إلى الحجر الصحي لمدة 14 يومًا، ابتداءً من اليوم، وذلك في أعقاب زيارة وفد أميركي للمدرسة تبين إصابة أحج أعضائه بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت بلدية الناصرة، في بيان صدر عنها، أن "وفدًا أميركيًا زار في العاشر من آذار/ مارس الجاري المدرسة المعمدانية تبين لاحقا أن إحدى أعضاء الوفد الزائر ظهر عليها عوارض كورونا وقامت إدارة المدرسة بإخبار وزارة التربية والتعليم ووزارة الصحة".

وأوضح البيان أنه بناء على هذه المعطيات تقرر "إدخال كل طاقم المدرسة معلميها وطلابها وعامليها إلى حجر صحي مدته 14 يوم ابتداء من اليوم الخميس".

وأوضح البيان أن "رئيس بلدية الناصرة، علي سلام، عقد جلسة طارئة لطواقم البلدية وتواصل مع مدير المدرسة وإدارتها وأرسل طواقم من موظفي البلدية ليساعدوا في عملية توصيل الطلاب إلى بيوتهم بشكل هادئ دون الدخول في حالة من التوتر".

وأشار البيان إلى أن "رئيس البلدية هاتف طبيبة اللواء وأعلمها بالأمر وتواصل مع مفتش وزارة المعارف للتباحث حول الموضوع"، ونقل البيان عن رئيس البلدية، "ومن خلال متابعته للحيثيات بشكل متواصل"، تأكيده أنه "لا يوجد حتى الآن أي مصاب بفيروس كورونا في الناصرة".

وأوضحت إدارة المدرسة المعمدانية، في بيان منفصل صدر عنها، أن الحجر الصحي الذي فرض على طلابها ومعلميها والعاملين بها ينتهي صباح يوم الإثنين الـ27 من آذار/ مارس الجاري".

وشددت المدرسة في بيانها على أن الإجراء "وقائي نظرًا لاحتمال إصابة أحد الأشخاص الذين زاروا المدرسة مؤخرًا بفيروس كورونا". وطالبت جميع الأهالي بـ"الالتزام بتعليمات الحجر الصحي من منطلق المسؤولية الفردية والجماعية".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#الناصرة
#المدرسة المعدانية
#بلدية الناصرة

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