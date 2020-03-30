مستجدات كورونا: أكثر من 35 ألف وفاة حول العالم

أودت جائحة كورونا المستجد بحياة ما لا يقل عن 35,097 شخصا في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، حسب البيانات التي أوردتها منظمة الصحة العالمية، مساء اليوم الإثنين، استنادا إلى مصادر رسمية.

وتأكدت رسميا إصابة أكثر من 741,030 شخصا في 183 دولة ومنطقة. غير أنّ هذه الحصيلة لا تعكس سوى جزء من الأرقام الحقيقية، لأنّ عددا كبيرا من الدول لا يجري فحوصا إلا للحالات التي تستوجب النقل إلى المستشفيات. وتماثل إلى الشفاء 156,838 شخص على الأقل حتى اليوم.

وفي إيطاليا التي شهدت أوّل وفاة جرّاء الفيروس على أراضيها نهاية شباط/فبراير، والبلد الأكثر تأثرا لناحية عدد الوفيات البالغ 10779 من أصل 97689 إصابة، أعلن عن تعافي 13030 مريض.

بعد إيطاليا، تأتي إسبانيا التي سجّلت 7,340 وفاة من أصل 85,195 إصابة، ثم الصين القارية التي سجلت 3,308 وفاة (82,198 إصابة)، تليهما إيران حيث سُجّلت 2,757 وفاة (41,495 إصابة) وفرنسا حيث بلغت الوفيات 2,612 (40,751 إصابة).

وأحصت الصين (باستثناء هونغ كونغ وماكاو) حيث بدأ تفشي الوباء نهاية كانون الأول/ديسمبر، 81470 إصابة (31 حالة جديدة بين الأحد والإثنين)، بينها 3304 وفاة، فيما شفي 75448 شخصا.

وتُعتبر الولايات المتحدة، الدولة الأكثر تضرّرا لناحية عدد الإصابات، إذ سُجّلت رسميا 143055 إصابة، بينها 2514 وفاة و465 حالة شفاء.

وسجّلت أوروبا الإثنين حتى الساعة الواحدة ظهرا 24,841 وفاة من أصل 396,027 إصابة، آسيا 3,827 وفاة (106,552 إصابة)، الشرق الأوسط 2,847 وفاة (50,643 إصابة)، الولايات المتحدة وكندا 2,577 وفاة (149,298 إصابة)، أميركا اللاتينية والكارايبي 348 وفاة (14,910 إصابة)، إفريقيا 150 وفاة (4,786 إصابة) وأوقيانيا 20 وفاة (4,864 إصابة).

وعربيًا، سجلت الإمارات حالتي وفاة و41 إصابة جديدة بسبب فيروس كورونا، فيما سجلت كل من السعودية 154 إصابة وعمان 12.

وأعلنت وزارة الصحة الإماراتية الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة جديدة بسبب كورونا ليصل مجمل حالات الوفاة بسبب الفيروس إلى 5. وكشفت أيضًا في بيانها اليومي، عن تسجيل 41 إصابة بالفيروس ليصبح إجمالي الإصابات 611. وأشارت إلى وجود 3 حالات شفاء جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 61."

من جهاتها، أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1453. وكشفت أيضًا في مؤتمر صحافي، عن شفاء 22 حالة مصابة بالفيروس ليصل عدد المتعافين إلى 49. وأضافت الوزارة أنها لم تسجل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.