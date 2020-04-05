الصحة الإسرائيلية: 6479 فحصًا في المجتمع العربي منها 193 مريضا بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أنها أجرت 6479 فحصًا في المجتمع العربي خلال الأيام الأخيرة، وكشفت عن إصابة 193 مريضا بفيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها أن حصيلة المصابين في المجتمع العربي، تعتمد على الفحوصات التي أجرتها خلال الأيام الماضية وظهرت نتائجها عصر اليوم، الأحد.

وازداد عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في المجتمع العربي بالبلاد، والتي قُدّرت بنحو 200 إصابة على الأقل لغاية الجمعة، بعد إقامة محطات فحص في عدة بلدات عربية في النقب والمثلث والجليل.

وفي ظل الازدواجية في تعاطي السلطات الإسرائيلية مع خطر انتشار الفيروس بين العرب أو اليهود، أقامت لجنة الصحة القطرية المنبثقة عن لجنة المتابعة، غرفة طوارئ تتولى وتدير بالتنسيق مع السلطات المحلية العربية كل ما يتعلق بموضوع وباء الكورونا.

في حوار مع "عرب 48"، أوضح رئيس لجنة الصحة القطرية د. محمد خطيب أن غرفة الطوارئ تعمل على تكثيف الفحوصات في مختلف أنحاء المجتمع العربي ودعم مستشفيات الناصرة العربية وتمكينها للتعامل مع الوباء، وتمكين المراكز الطبية العربية، من تقديم خدمات أولية في هذا المجال إلى جانب تأهيل طواقم الإسعاف العربية للتعامل مع المصابين.

وناشدت الهيئة العربية للطوارئ "المواطنين العرب الالتزام بسبُل الوقاية من خلال الابتعاد عن أماكن التجمهر وأيضًا اتخاذ التدابير اللازمة والتي تمنع نقل العدوى".

يشار إلى أن وزير الداخلية الإسرائيلي، أرييه درعي، كان قد قال في وقت سابق اليوم، خلال اجتماع للجنة الكورونا في الكنيست اليوم، إنه "لا يوجد مرضى (كورونا) بحالات خطيرة في الوسط العربي والقدس الشرقية. ومعظم المرضى في القدس هم في الأحياء الحريدية. وفي بعض الأحياء توجد تجمعات مرضى، وحتى أن نسبة المصابين بالعدوى أعلى من بني براك" المدينة الحريدية الواقعة في وسط البلاد والتي أعلن عنها،أول من أمس، "منطقة محظورة" وتولى الجيش الإسرائيلية مسؤولية إدارتها إلى جانب البلدية.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت صباح اليوم، عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد لتصل إلى 80181 إصابة من بينها 48 حالة وفاة.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فإن 7193 إصابة وصفت بالطفيفة بينما 173 إصابة وصفت بالمتوسطة، وهناك 127 إصابة خطيرة، فيما 106 من المرضى يخضعون للعلاج التنفسي المكثف.