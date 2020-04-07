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ارتفاع عدد المصابين بالكورونا إلى 22 في أم الفحم

تاريخ النشر: 07/04/2020 - 09:41

ارتفاع عدد المصابين بالكورونا إلى 22 في أم الفحم
محطة لفحص الكورونا في عيادة كلاليت أم الفحم
عرب ٤٨

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مدينة أم الفحم إلى 22 مصابا لغاية صباح اليوم، الثلاثاء.

وصرح الناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد، أن المعطيات الجديدة لحالات الإصابة بالكورونا في المدينة هي 22 مصابا بالفيروس حتى الآن، وعدد الذين أجروا الفحص حتى اليوم وصل إلى 667 شخصا، أما عدد الموجودين داخل الحجر الصحي 56 شخصا.

وفي سياق متصل، أكدت بلدية أم الفحم أنه جرى، قبل ثلاثة أيام، نقل العائلة المصابة بفيروس كورونا، إلى أحد فنادق الحجر الصحي في وسط البلاد.

ومما يذكر أن وزارة الصحة الإسرائيلية باشرت، بعد تأخير لثلاثة أسابيع وإثر ضغوطات من نواب القائمة المشتركة ولجنة المتابعة واللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، بإجراء فحوصات بين المواطنين العرب في البلاد لاكتشاف فيروس كورونا المستجد، وذلك عبر نقاط الفحوصات المخبرية المتنقلة بين القرى والمدن العربية التي تشهد حملات توعوية وتثقيفية مكثفة للحد من انتشار الفيروس، مع تسجيل أكثر من 216 إصابة بالفيروس خلال أيام.

ولوحظ اهتمام من المواطنين العرب، سواء من ناحية التصرف بموجب الالتزام بأنظمة الطوارئ والتقيد بالتعليمات والبقاء داخل المنازل أو حتى بالوقاية من خلال اعتماد النشرات والإرشادات الطبية، وهي الحالة التي لم نلمسها في الأسابيع الماضية.

وينظر الأهالي ببالغ الأهمية للدور الإنساني الذي تقوم به الطواقم الطبية العربية في صناديق المرضى والعيادات والمراكز الطبية في البلدات العربية، من خلال توعية المواطنين العرب لمخاطر الفيروس وضرورة التقيد بالتعليمات والإرشادات للوقاية والحد من انتشار الفيروس.


#كورونا
#أم الفحم
#فيروس كورونا
#مستجدات كورونا

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من عرب 48

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