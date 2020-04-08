وفاة مصاب بكورونا يرفع الحصيلة إلى 73

توفي مصاب في الـ63 من عمره من جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، في مستشفى سوروكا في مدينة بئر السبع، مساء اليوم، الأربعاء، ما يرفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 73.

وسجلت وزارة الصحة الإسرائيلية 8 حالات وفاة و31 إصابة جديدة الليلة الماضية وصباح اليوم، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 9404 مصابين من بينهم 73 حالة وفاة، بحسب ما أظهرت البيانات الرسمية، صباح اليوم، الأربعاء.

وصباح اليوم، أعلن عن وفاة سيدة (67 عامًا) في مستشفى رمبام في حيفا، ومسنّ (97 عامًا) في مشفى سوروكا ببئر السبع ومسنّين في مشفى إيخيلوف بتل أبيب، ومسنة (90 عامًا) كانت تعاني من أمراض سابقة.

وأوضحت الوزارة أنه "من مجمل الإصابات هناك 8186 وصفت حالتهم بسيطة، 199 متوسطة و147 خطيرة و122 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".

ولفتت إلى أن 740 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من بينهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5985 مصابين للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 859 مصابا.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 801 مصاب تماثلوا للشفاء، في حين أوضحت أنها تقوم بدراسة ملفات 948 مصابًا لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

وعلى صلة، طالبت وزارة الصحة الإسرائيلية اليوم، جميع المستشفيات في البلاد بتقليص استخدام الأدوية المخدرة وعدم إجراء عمليات جراحية ليست ملحة، في إطار معالجة أشخاص ليسوا مرضى كورونا.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن رسالة وجهتها مديرة دائرة الصحة، الدكتورة فيرد غيزرا، إلى المستشفيات أنه "كما هو معلوم لكم، نحن موجودون في فترة تضع تحديا وتوقع استخدام واسع لمواد التخدير وعناية مكثفة بسبب الوباء".

وأضافت أنه "نخشى نقصا في تزويد قسم من الأدوية، ولذلك أطلب استخداما مدروسا لأدوية التخدير وغيرها، ويشمل ذلك الامتناع عن استخدام لا ضرورة له و/أو في عمليات جراحية ليست مطلوبة في هذه الفترة".

وأصدرت الوزارة، في نهاية الأسبوع الماضي، تعليمات للمستشفيات تقضي بإعادة تدوير معدات وقائية طبية. واعتبرت الوزارة في مذكرة بعثتها إلى المستشفيات، أن وتيرة وحجم استخدام المعدات الوقائية ترتفع بشكل كبير عندما ينتشر وباء، وأنه "يتوقع نقصا".