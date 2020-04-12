  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كورونا: بوريس جونسون يغادر المستشفى بعد خضوعه للعناية المكثفة

تاريخ النشر: 12/04/2020 - 16:18

كورونا: بوريس جونسون يغادر المستشفى بعد خضوعه للعناية المكثفة
بوريس جونسون (أ ب)
عرب ٤٨

أعلنت مصادر صحافية في المملكة المتحدة بريطانيا، بعد ظهر اليوم الأحد، عن خروج رئيس وزراء البلاد، بوريس جونسون، من المستشفى الذي اعتنى به إثر الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر إن جونسون لم يستأنف أعماله مباشرة كرئيسٍ للوزراء، بل سيواصل حجره الصحي إلى أن يطرأ تحسنًا إضافيًا على حالته الصحية.

وذكرت الحكومة البريطانية في بيان أن "رئيس الوزراء غادر المستشفى وسيواصل تعافيه في تشيكرز"، وهو مقر إقامته في شمالي غرب لندن، مضيفةً أنه "لن يستأنف العمل على الفور بناء على توصيات فريقه الطبي".

وفي مساء الخميس الماضي، خرجَ رئيس الحكومة البريطانية، بوريس جونسون من العناية المركزة، إثر تحسُّن وضعه الصحيّ الذي تدهور خلال الأيام السابقة، عقب إصابته بفيروس كورونا.

وكان قد نُقل رئيس جونسون، الذي أصيب قبل عشرة أيام بالفيروس، إلى قسم العناية المركزة، بعدما تدهور وضعه الصحي غداة إدخاله مستشفى في وسط لندن.


#كورونا
#فيروس كورونا
#إصابة
#بوريس جونسون
#رئيس وزراء بريطانيا
#الخروج من المستشفى

حوارات

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟
حوار | لماذا يتخوف العرب من الإصابة بعدوى الكورونا أكثر من اليهود؟

2020-04-05

حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره
حوار | الهزيّل: إسقاط "برافر" كذبة ومخطط الاقتلاع ينفذ بحذافيره

2020-03-28

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المغرب: إطلاق برنامج دعم مالي للعاطلين بسبب كورونا
المغرب: إطلاق برنامج دعم مالي للعاطلين بسبب كورونا

2020-04-12

وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 110 آلاف
وفيات كورونا حول العالم تتجاوز 110 آلاف

2020-04-12

كارثة إنسانية قد تعصف بمخيمات النازحين السوريين بسبب كورونا
كارثة إنسانية قد تعصف بمخيمات النازحين السوريين بسبب كورونا

2020-04-12

الأكثر قراءة

المعدات الطبية التركية لإسرائيل

المعدات الطبية التركية لإسرائيل "عالقة" بسبب مساعدات للسلطة

2020-04-11
ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 10525

ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 10525

2020-04-11
مُستجدات فيروس كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز حاجز المليون و675 ألفا وأكثر من 100 ألف وفاة

مُستجدات فيروس كورونا حول العالم: الإصابات تتجاوز حاجز المليون و675 ألفا وأكثر من 100 ألف وفاة

2020-04-11
الجنود المجهولون

الجنود المجهولون

2020-04-11
34 مصابا إضافيا بكورونا في البلدات العربية منذ يوم أمس

34 مصابا إضافيا بكورونا في البلدات العربية منذ يوم أمس

2020-04-11