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غزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا

تاريخ النشر: 20/04/2020 - 00:10

غزة: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا
توضيحية من خان يونس (أ ب أ)
عرب ٤٨

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر، ليلة الأحد - الإثنين، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد الإصابات في قطاع غزة إلى 15 فيما ترتفع الحصيلة الإجمالية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 1967 إلى 439 من بينها ثلاث حالات وفاة.

وأوضحت وزارة الصحة في غزة أن "الإصابتين الجديدتين لرجل وزوجته تواجدا في أحد مراكز الحجر الصحي من العائدين عبر معبر رفح في الـ15 من نيسان/ أبريل الجاري، وحالتهما مطمئنة وقد تم إبلاغهما بالنتائج وجاري استكمال الإجراءات وفقًا للبروتوكول المعتمد..

وكانت وزارة الصحة في رام الله، قد أعلنت في آخر تحديث لإحصائيات الإصابات بفيروس كورونا، أنه تم تسجيل 9 إصابات منذ صباح الأحد (إصابتان في يطا جنوب الخليل، وإصابة في طولكرم، وإصابة في شقبا بمحافظة رام الله والبيرة، و5 إصابات في كفر عقب).

وأشارت الوزارة إلى أن مجمل الإصابات في فلسطين بلغ 437، منها 309 في المحافظات الشمالية (الضفة الغربية)، و13 في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة)، و115 في القدس (حصيلة مبدئية)، فيما بلغت حصيلة المتعافين الإجمالية 71 حالة.


#فيروس كورونا
#قطاع غزة

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