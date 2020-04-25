أعلن المجلس المحلي في كفركنا، اليوم السبت، عن تسجيل 4 إصابات جديدة في فيروس كورونا المستجد من أسرة واحدة، كان قد تم تشخيص إصابة 3 آخرين من أفرادها بالإصابة بـ"كوفيد 19"، ما يرفع حصيلة الإصابات بالأسرة إلى 7 وفي البلدة إلى 13.

وجاء في بيان صدر عن مجلس كفر كنا المحلي، مساء اليوم، "أهلنا الكرام، يؤسفنا أن نخبركم أن العدوى أصابت مؤخرا سبعة أشخاص من أسرة كناوية واحدة، ثلاثة منهم كنا قد أعلنا عن إصابتهم قبل أيام".

وأوضح البيان أن المسؤولين في المجلس المحلي "بتواصل دائم مع هذه الأسرة الكريمة، وجميع أفرادها المصابين بوضع صحي جيد".

وأضاف البيان أن "انتشار العدوى أسرع مما يُتصور والفيروس أقرب مما يُتخيل، ولكي لا تكون أنت المصاب القادم أو أن تأتي بالعدوى إلى أهل بيتك يجب الالتزام بجميع التعليمات وأخذ الحيطة والحذر".

وعبر المجلس المحلي في بيانه عن أسفه "من تهاون وإهمال البعض، خلال اليومين الماضيين، مما يجعلهم عرضة للعدوى وسببا لانتشارها بيننا جميعا، فلا يُقبل الخروج والتجوال دونما ضرورة تستدعي ذلك كالذهاب للعمل أو للشراء".

وطاب المجلس الأهالي في كفر كنا الالتزام بالتعليمات منعا لفقدان السيطرة على تفشي العدوى في البلدة.

وأظهرت المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن عدد الإصابات في كفر كنا وصل إلى 9 إصابات، ليرتفع بموجب الإصابات التي أعلن عنها المجلس المحلي مساء اليوم إلى 13، فيما تماثل مصابات في كفر كنا للشفاء.

ووصل عدد المصابين بفيروس الكورونا في البلدات العربية، لغاية الساعة الثامنة من صباح أمس الجمعة، إلى 760 مصابا، بارتفاع يقدر بـ5% مقارنة باليوم السابق، في حين بلغ مجمل عدد الفحوصات في المجتمع العربي نحو 33,605 بارتفاع بنحو 1,641 فحصا وبزيادة 5%.

وبلغ عدد المصابين في دير الأسد 145 إذ سجلت 13 حالة جديدة في اليوم الأخير، ووصل عدد المصابين في أم الفحم إلى 73 إصابة مع تسجيل حالة واحدة إضافية، كما ارتفع عدد الإصابات في مدينة الطيبة إلى 42 حالة مع تسجيل 8 إصابات جديدة. وبقي عدد المصابين في رهط 47 حالة، جسر الزرقاء 43، دبورية 29 حالة، جت المثلث 23 حالة، البعنة 22 حالة، باقة الغربية 20 والناصرة 19 حالة دون تغيير.