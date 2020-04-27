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الناصرة: إصابة في جريمة إطلاق نار

تاريخ النشر: 27/04/2020 - 11:49

الناصرة: إصابة في جريمة إطلاق نار
(صورة توضيحية)
عرب ٤٨

أصيب شخص، في الأربعينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها متوسطة في جريمة إطلاق نار وقعت في شارع "توفيق زياد" بمدينة الناصرة، اليوم الإثنين.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، وقدم الإسعافات الأولية للمصاب، وهو يعاني من جروح متوسطة في القسم العلوي من جسده.

وجرى نقل المصاب، على وجه السرعة، إلى المستشفى الإنجليزي بالناصرة لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تتضح معالمها بعد، دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وشهدت منطقة الناصرة، في الآونة الأخيرة، تصاعدا في أعمال العنف والجريمة، آخرها جريمة إطلاق نار في الشارع الرئيسي بيافة الناصرة، والتي أسفرت عن إصابة 9 أشخاص بجروح متفاوتة.

وبحسب شهود عيان لـ"عرب ٤٨"، فإنّ سيارة مارّة أطلقت كميات كبيرة من الرصاص على محلات تجارية في الشارع، ما أدى إلى إصابة الموجودين فيها.

هذا، ومنذ مطلع العام 2020 الجاري قتل 17 شخصا في المجتمع العربي في جرائم قتل مختلفة، آخرهم الشاب محمد مصباح (24 عاما) الذي تعرض لجريمة إطلاق نار في أم الفحم.


#الناصرة
#إطلاق نار
#يافة الناصرة
#العنف والجريمة

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