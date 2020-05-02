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تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة

تاريخ النشر: 02/05/2020 - 17:38

تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في القدس المحتلة
فحوصات كورونا في الخليل (أ ب أ)
عرب ٤٨

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي كيلة، مساء اليوم السبت، عن تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة في المناطق الفلسطينية عام 1967 إلى 520.

وأوضحت كيلة في أن الإصابات الثلاث سجلت في بيت حنينا وواد الجوز والبلدة القديمة من القدس المحتلة. فيما أعلنت عن تسجيل حالتي شفاء جديدتين من بيتونيا وقطنة.

ولفتت إلى أن عدد الحالات النشطة بلغت 413 حالة، بينها 260 حالة في محافظة القدس بنسبة 63% من الحالات النشطة، والباقي في المحافظات الشمالية والجنوبية.

وأضافت أن عدد حالات التعافي بلغ 103، بينها 44 حالة في القدس بنسبة 42%، فيما أجرت وزارة الصحة 33800 فحص منذ بدء الجائحة، وأشارت إلى أن هناك 14840 شخصا يخضعون للحجر المنزلي.

وبينت أن اللجنة الوبائية في وزارة الصحة، اجتمعت مع الصحة العالمية لدراسات الحالات التي تظهر نتائجها إيجابية بالفحص المخبري وليس لديها أعرض، كذلك الحالات التي انتكست بعد 14 يوما أو أكثر من تعافيها.

وفيما يتعلق بالقادمين من الأردن، قالت الكيلة إن الوزارة ستستقبل 400 عائد من الأردن غدا وستجري لهم فحوصات في أريحا، قبل أن يغادروا إلى الحجر المنزلي في محافظاتهم.


#وزيرة الصحة الفلسطينية
#مي كيلة
#فيروس كورونا
#بيتونيا
#قطنة

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