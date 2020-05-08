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اشتيّة: اتفاق مع البنوك على تجميد الإجراءات بخصوص حسابات الأسرى

تاريخ النشر: 08/05/2020 - 21:11

اشتيّة: اتفاق مع البنوك على تجميد الإجراءات بخصوص حسابات الأسرى
رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية (أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، مساء اليوم الجمعة، أنه تم الاتفاق مع البنوك على تجميد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها، عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها، بحسب ما أوردت وكالة "وفا" للأنباء.

وذكر اشتيّة أن الاتفاق جاء بعد اتصالات أجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد.

وجاء إعلانُ اشتيّة عن تجميد أي إجراءات بخصوص الأسرى، بعد أن تعرّض عدد من البنوك الفلسطينية، فجر اليوم الجمعة، لاعتداءات شمل بعضها إطلاق رصاص، وإلقاء زجاجات حارقة.

وأوضح اشتية أن اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة الأزمة والمكونة من سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، وجمعية البنوك ووزارة المالية، ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام، وعلى ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الأطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء.

وأعلن أنه بناءً على الاتفاق فإن عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الأحد المقبل، كما سيناقش مجلس الوزراء هذه القضية في جلسته المقبلة.

وأكد اشتية رفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء. وقال إننا لن نخضع لها، وسنجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية.


#البنوك الفلسطينية
#اشتية
#الأسرى
#حسابات الأسرى

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