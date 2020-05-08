نتنياهو وبوتين يبحثان "الوضع في سورية" في محادثة هاتفية

بحث رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في محادثة هاتفية أجراها اليوم الجمعة، مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "الوضع في سورية والتطوّرات الأخيرة في المنطقة".

وقال نتنياهو في بيان مُقتضَب: "تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين وهنأته والشعب الروسي في يوم الانتصار على ألمانيا النازية الذي سيُوافق يوم غدٍ (السبت)".

وأضاف نتنياهو: "ناقشنا التطورات الأخيرة في المنطقة والوضع في سورية وقضية التعامل مع وباء كورونا"، دون إيضاح مزيد من التفاصيل.

وكان نتنياهو، قد قال في كانو الثاني/ يناير الماضي، إنه تحدث مع قادة دول زاروا إسرائيل، في الشهر ذاته، حول إيران وسورية، وكان بوتين أحدهم.

ونقل بيان صادر عن مكتب نتنياهو، حينها، قوله إنه "التقيت خلال الأسبوع الماضي مع نائب الرئيس الأميركي، مايك بنس، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وزعماء آخرين. وتحدثت مع جميعهم حول إيران قبل أي شيء آخر".

وأضاف نتنياهو: "تحدثت مع الرئيس الروسي بوتين حول الوضع في سورية واستمرار التنسيق الأمني، الحساس والهام، بين جيشينا".