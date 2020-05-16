اشتية: منع للحركة وإغلاق شامل منذ الجمعة المقبل حتى 25 أيار

أعلن رئيس الحكومة الفلسطينية، محمد اشتية، مساء اليوم السبت، عن السماح بفتح المحلات التجارية في الضفة الغربية المحتلة، حتى مساء يوم الجمعة 22 أيار/ مايو الجاري، ليتم منع المواطنين من الحركة منذ ذلك الحين وحتى نهاية يوم الإثنين 25 أيار/ مايو، وإغلاق كافة المرافق والمؤسسات باستثناء الأفران والصيدليات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقده اشتية مساء اليوم، وأعلن خلاله إستراتيجية الحكومة الفلسطينية للخروج من إجراءات التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع نهاية شهر رمضان وحلول عيد الفطر.

وأعلن اشتية أن الحكومة قررت "فتح كافة المحال التجارية في كافة محافظات الوطن حتى مساء الجمعة المقبل، وبما يشمل صالونات الحلاقة ضمن ساعات العمل المعمول بها".

وأوضح أنه "ابتداء من مساء الجمعة المقبل ستمنع الحركة بشكل كامل في جميع المدن والمخيمات والقرى وحتى نهاية يوم الإثنين 25 أيار/ مايو".

ولفت إلى أنه "بعد يوم الثلاثاء 26 أيار/ مايو، أي بعد عيد الفطر، فستتم دراسة الإجراءات النهائية لإعادة الحياة إلى طبيعتها".

وقال اشتية إن "33 ألف عامل سيعودون إلى بيوتهم من العمل داخل أراضي الـ48 يوم الجمعة المقبل، حيث ستتواجد طواقم الصحة والعمل والشؤون المدنية على المداخل لإجراء الفحوصات اللازمة للعمال".