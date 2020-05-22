مفتي فلسطين يُعلن حلولَ عيد الفطر يوم الأحد

أعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، مساء اليوم الجمعة، أن غدًا السبت، المُتمّم لشهر رمضان وأن يوم الأحد المُقبل، سيكون أول أيام عيد الفطر.

وأعلنت "هيئة الرؤية الشرعية" في الكويت كذلك، أن السبت هو المتمم لشهر رمضان، والأحد أول أيام العيد.

كما أعلنت كل من السعودية والإمارات والأردن، حلول عيد الفطر؟، يوم الأحد، كما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

بدوره، أعلن "ديوان الوقف السني" بالعراق، أن السبت المتمم لشهر رمضان والأحد أول أيام عيد الفطر.

وكان الشيخ حسين، قد دعا، يوم الإثنين الماضي، إلى تحري هلال شهر شوال الهجري، اليوم الجمعة، وهو اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان.

وطلب حسين حينها أن يقتصر التحري على أصحاب الاختصاص من المفتين ومن جمعية الفلكيين الفلسطينيين منعا للتجمعات، وذلك حفاظا على سلامة الناس في ظل جائحة كورونا.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام، هو الساعة السادسة وعشر دقائق صباحا، حسب التوقيت الصيفي.