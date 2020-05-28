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انتشال شاب بحالة حرجة بعد غرقه في نهر الأردن

تاريخ النشر: 28/05/2020 - 15:35

انتشال شاب بحالة حرجة بعد غرقه في نهر الأردن
من مكان غرق الشاب بنهر الأردن، اليوم
عرب ٤٨

غرق شاب (18 عاما) في مياه نهر الأردن جنوب بحيرة طبرية، بعد ظهر اليوم الخميس، وجرى انتشاله إثر ذلك، ووصفت حالته بأنها حرجة.

وقدمت طواقم الإسعاف التي استدعيت إلى المكان العلاج الأولي للشاب، ووصفت حالته بأنها بالغة الخطورة، وتم نقله إلى مستشفى بوريا، وهو فاقد للوعي وتحت التنفس الاصطناعي.

وفي قرية كفر ياسيف، فُجعت عائلة صفية، أمس، بنبأ العثور على جثة ابنها الفنان والراقص، أيمن صفية (29 عاما)، بعدما لفظته مياه البحر في المنطقة الواقعة بين قريتي الطنطورة وكفر لام المهجّرتين قضاء حيفا.

تعليمات

وعن التوصيات والتعليمات التي يجب اتباعها للحد من حالات الغرق في موسم السباحة، قالت مؤسسة "بطيرم"، إن ممارسة السباحة يجب أن تتم فقط في الشواطئ الرسمية المعدة لذلك، وبوجود منقذ مؤهل وأشخاص آخرين.

تمنع السباحة في الشواطئ التي لا يوجد بها منقذ مؤهل.

أحيطوا حوض السباحة الخاص في المنزل بجدار واقٍ وببوابة مقفلة منعا لدخول الأطفال إليها دون مراقبة.

عدم دخول الأولاد المياه دون مرافقة شخص بالغ، والبقاء على مقربة منهم أثناء ممارستهم السباحة.

استمعوا إلى تعليمات المنقذ في الشاطئ أو بركة السباحة.

التواجد مع الأطفال داخل حوض السباحة و/أو على مقربة منهم وعدم الانشغال بأمور أخرى.

مراقبة الأطفال دائما داخل المجمعات المائية وفي البحر وحوض السباحة وحوض الاستحمام.

إفراغ حوض السباحة الاصطناعي وحوض الاستحمام الخاص بالأطفال مباشرة بعد الانتهاء من استعماله.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#غرق
#نهر الأردن
#طبرية
#بوريا

انتشال شاب بحالة حرجة بعد غرقه في نهر الأردن

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