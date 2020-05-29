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الاحتلال يقتاد الشيخ عكرمة صبري للتحقيق

تاريخ النشر: 29/05/2020 - 14:57

الاحتلال يقتاد الشيخ عكرمة صبري للتحقيق
صبري في المسجد الأقصى مطلع العام
عرب ٤٨

اقتادت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الجمعة، خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، للتحقيق بعد اقتحام منزله.

وقال الشيخ صبري قبيل دخوله للتحقيق إن اقتحامات منزله المتكرّرة دليل على قوّة معارضة المشاريع التي يدبّرها الاحتلال للمسجد الأقصى المبارك.

وهذا ثاني اقتحام لمنزل الشيخ صبري خلال شهر، إذ اقتحمته في نهاية نيسان/أبريل الماضي إثر تحذيره من سماح سلطات الاحتلال، للمستوطنين، باقتحام المسجد الأقصى المبارك، خلال إغلاقه في رمضان بسبب انتشار فيروس كورونا.

ومطلع العام الجاري، أبعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي الشيخ صبري عن المسجد الأقصى 4 أشهر، وقال حينها إنه "يخطب في المسجد منذ 47 عاما، ولا يجوز أن يتم حرمانه من الدخول إليه".

وأضاف "أتردد إلى الأقصى منذ 70 عاما وأخطب فيه منذ 47 عاما، فلا يجوز منعي من دخوله".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#الاحتلال
#القدس
#المسجد الأقصى
#عكرمة صبري

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