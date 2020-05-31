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الجولان: مصرع عامل إثر سقوطه من علو بمجدل شمس

تاريخ النشر: 31/05/2020 - 11:03

الجولان: مصرع عامل إثر سقوطه من علو بمجدل شمس
صورة توضيحية
عرب ٤٨

لقي شخص يبلغ من العمر 47 عاما، مصرعه في حادث عمل ببلدة مجدل شمس في منطقة الجولان السوري المحتل.

وفي التفاصيل، فإن الضحية سقط من علو خلال عمله في مبنى قيد الترميم، ما أسفر عن مصرعه متأثرا بجروحه الخطيرة.

واستدعي طاقم طبي إلى المكان، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة العامل بعد فشل كافة محاولات إنقاذ حياته.

وفي حادث منفصل، أصيب شاب (24 عاما) بجروح متوسطة إثر سقوطه من علو خلال عمله في ورشة بناء بـ"رحوفوت" وسط البلاد.

وقدم طاقم طبي، الإسعافات الأولية للمصاب ثم جرى نقله إلى وجه السرعة إلى المستشفى وهو يعاني من جروح في منطقة الحوض وأطراف جسده.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادثين المنفصلين، إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بهما وفقا للمقتضى.

19 عاملا لقوا مصارعهم منذ مطلع العام 2020

بلغ عدد ضحايا حوادث العمل المختلفة في البلاد منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم 19 عاملا.

ويُستدل من المعطيات والإحصائيات المتوفرة أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.

ووفقا للتقرير السنوي الذي أعدته جمعية "عنوان العامل" ومقرها في مدينة الناصرة، مؤخرا، فإن عدد حوادث العمل في العام 2019 كانت الأعلى خلال العشرين عاما الأخيرة، وذلك تبين من خلال عملها برصد حوادث العمل وتوثيقها.

ووفقا للجمعية فإن "العام 2019 حصد حياة 86 عاملا، هذا العدد أعلى بـ23% مقارنة بالعام 2018، والمعطى هو عكس ما وعدت به وزارة العمل ضمن خطة العمل للعام 2019 إذ وعدت بتقليص عدد الضحايا بكل فروع العمل بنسبة 10% على الأقل".

وأشارت "عنوان العامل" إلى أن "فرع البناء هو الفرع المتصدر بعدد ضحايا العمل، وقد حصد حياة 47 عاملا من أصل 86. نسبة ضحايا عمال البناء وصلت إلى 56% من مجمل عدد الضحايا، على الرغم من أن نسبتهم بسوق العمل لا تتعدى 8%".

يذكر أن 47 عاملا لقوا مصارعهم في حوادث العمل بورشات البناء في البلاد خلال العام الماضي 2019، ما يعني ارتفاعا جديا مقارنة مع العام الذي سبقه 2018 إذ لقي 38 عاملا مصارعهم، و36 عاملا في العام 2017.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#حوادث العمل
#مجدل شمس
#الجولان

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