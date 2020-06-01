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انتشال جثة شاب من البحر قرب يافا

تاريخ النشر: 01/06/2020 - 12:58

انتشال جثة شاب من البحر قرب يافا
عرب ٤٨

انتشلت جثة شاب إثر غرقه في مياه البحر قرب مدينة يافا، اليوم الاثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داوود الحمراء"، أنه أن المركز تلقى بلاغا حول العثور شاب (25 عاما) بدون علامات أنه على قيد الحياة، بعد انتشاله من المياه، وهرع طاقم طبي تابع للمركز إلى المكان، وتم إقرار وفاة الشاب.

وفي سياق متصل، أكدت مؤسسة "بطيرم"، إن "ممارسة السباحة يجب أن تتم فقط في الشواطئ الرسمية المعدة لذلك، وبوجود منقذ مؤهل وأشخاص آخرين.

تمنع السباحة في الشواطئ التي لا يوجد بها منقذ مؤهل.

أحيطوا حوض السباحة الخاص في المنزل بجدار واقٍ وببوابة مقفلة منعا لدخول الأطفال إليها دون مراقبة.

عدم دخول الأولاد المياه دون مرافقة شخص بالغ، والبقاء على مقربة منهم أثناء ممارستهم السباحة.

استمعوا إلى تعليمات المنقذ في الشاطئ أو بركة السباحة.

التواجد مع الأطفال داخل حوض السباحة و/أو على مقربة منهم وعدم الانشغال بأمور أخرى.

مراقبة الأطفال دائما داخل المجمعات المائية وفي البحر وحوض السباحة وحوض الاستحمام.

إفراغ حوض السباحة الاصطناعي وحوض الاستحمام الخاص بالأطفال مباشرة بعد الانتهاء من استعماله".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

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