محكمة الاحتلال ترفض الإفراج عن عهد التميمي

رفضت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الأحد، طلب إطلاق سراح الفتاة عهد التميمي (17 عامًا)، بكفالة مالية إلى حين محاكمتها.

وقال والد الطفلة الفلسطينية، باسم التميمي، إن محامي عهد تقدم بطلب إلى محكمة عوفر الإسرائيلية، قرب مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، للإفراج عنها بكفالة مالية، إلا أن المحكمة رفضت القرار.

ومن المقرر أن تعقد جلسة لمحاكمة عهد ووالدتها ناريمان وابنة عمها نور، يوم غد الإثنين، في محكمة عوفر، بحسب التميمي.

والثلاثاء الماضي، اعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي الطفلة عهد التميمي ووالدتها ناريمان، والأربعاء اعتقل ابنة عمها نور التميمي من منزلهم في بلدة النبي صالح، غربي رام الله.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن اعتقال عهد ونور يأتي بزعم الاعتداء على جنود إسرائيليين، وطردهم من أمام منزل العائلة (في النبي صالح) الجمعة قبل الماضية، فيما تم اتهام الأم ناريمان، بالتحريض على هذا "الاعتداء".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للأسيرة التميمي، أثناء آخر جلسة محاكمة لها، وهي تتحدث إلى محاميتها الخاصة في المحكمة. وأظهر مقطع الفيديو، عناصر من الشرطة الإسرائيلية يدخلون عهد إلى قاعة المحكمة وهي مكبلة اليدين.

كما وسمع صوت امرأة من خلف الكاميرا تخاطب الفتاة الفلسطينية: "عهد... كلمة واحدة... أنت منيحة؟"، فردت عهد: "الحمدالله..."، بحسب الفيديو.

وفي سياق متصل، شارك أطفال نادي الشروق والأمل التابع لجمعية الثقافة والفكر الحر، اليوم الأحد، في وقفة تضامنية في محافظة خان يونس جنوب القطاع، تضامنا مع الطفلة عهد التميمي.

ورفع المشاركون صور الطفلة التميمي، ولافتات تؤكد تضامنهم معها، وأخرى تدعو إلى تدخل عاجل للإفراج عن الأطفال الفلسطينيين الذين يعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي، ومن بينهم الفتاة عهد.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت التميمي من منزل والدها في قرية النبي صالح، الأسبوع الماضي، وقررت محكمة عوفر العسكرية، تمديد اعتقالها حتى يوم غد، الإثنين.