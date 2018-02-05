قتل مستوطن إسرائيلي، بعد ظهر اليوم، الإثنين، متأثرًا بجروحه الخطيرة، في عملية طعن عند مدخل مستوطنة "أريئيل"، في الضفة الغربية المحتلة.

وقدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية وعمليات الإنعاش للمستوطن إيتامار بن غال، الذي قدروا حالته بالخطيرة، إثر تعرضه لعملية طعن في القسم العلوي من جسده، بالقرب من مدخل مستوطنة "أريئيل"، المقامة على أراضي فلسطينية خاصة في مدينة سلفيت.

ونقلت طواقم الإسعاف المستوطن (29 عاما)، والذي يسكن في مستوطنة "هار براخا" الواقعة على جبل جرزيم، جنوبي مدينة نابلس، بالضفة المحتلة؛ وهو بحالة حرجة إلى مستشفى بلنسون، ليتم الإعلان لاحقًا عن مقتله متأثرًا بجراحه.

وبحسب المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام العبرية، وصل ضابط في جيش الاحتلال إلى محطة حافلات عند مدخل المستوطنة، في أعقاب العملية، ودهس الشاب الفلسطيني مرتين، وأطلق النار نحوه، إلا أنه تمكن من الفرار.

وأفادت التقارير الفلسطينية بأن جيش الاحتلال شن حملة مداهمات على قرى المنطقة بحثا عن المنفذ، فيما قال جيش الاحتلال إن قواته تجري مسحًا شاملًا للمكان بهدف العثور على منفذ العملية.

وفي هذا السياق، علق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على العملية، بالادعاء أن "قوات الجيش تجري عمليات البحث عن المنفذ، أضع ثقتي في قوات الأمن التي تقوم بعمل ممتاز، أقدم التعازي إلى أسرة القتيل".