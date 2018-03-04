سخنين: إصابة حرجة لامرأة من عرابة في حادث دهس

أصيبت امرأة تبلغ من العمر 40 عاما من مدينة عرابة، بجروح وصفت بأنها حرجة إثر تعرضها لحادث دهس في مدينة سخنين، اليوم الأحد.

وظهر من خلال توثيق مصور، أن "المصابة تعرضت للدهس أثناء عبورها ممر مشاة في داخل سخنين، من قبل سيارة خصوصية".

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" الإسعافات الأولية للمصابة، ثم جرى نقلها على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي بنهريا لاستكمال العلاج وهي موصولة بجهاز التنفس الاصطناعي.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث، إلى جانب اقتياد سائقة السيارة الضالعة في الحادث للتحقيق.