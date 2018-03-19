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الطيبة: مصرع الفتى سراج مجدي عازم في حادث دهس

تاريخ النشر: 19/03/2018 - 12:10

الطيبة: مصرع الفتى سراج مجدي عازم في حادث دهس
من مكان الحادث القتل بالطيبة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨ / ضياء حاج يحيى
تحرير : قاسم بكري

لقي الفتى سراج مجدي عازم (14 عاما) من الطيبة مصرعه في حادث دهس وقع بالقرب من مدرسة "عمال" في المدينة، اليوم الإثنين.

الفتى سراج عازم

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن الفتى تعرض للدهس حين كان على متن دراجة كهربائية، نقل على أثره في سيارة الإسعاف التابعة لمركز تميم الطبي، بعد تقديم العلاج الأولي له، إلى مستشفى "مئير" في مدينة كفار سابا، غير أن الأطباء أعلنوا وفاته بعد فشل كل المحاولات لإنقاذ حياته.

وساد الحزن والأسى عائلة الفتى، وتوافد عدد من الأهالي إلى بيتها لمواساتها والوقوف إلى جانبها في مصيبتها المأساوية.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث المفجع.

 

 

 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#الطيبة
#حوادث الدهس

الطيبة: مصرع الفتى سراج مجدي عازم في حادث دهس

الطيبة: مصرع الفتى سراج مجدي عازم في حادث دهس

الطيبة: مصرع الفتى سراج مجدي عازم في حادث دهس

من عرب 48

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