  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

لندن: المحققون يقتحمون مقر شركة "كامبريدج أناليتيكا"

تاريخ النشر: 23/03/2018 - 23:36

لندن: المحققون يقتحمون مقر شركة "كامبريدج أناليتيكا"
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير : محمود مجادلة

اقتحم محققون بريطانيون، مساء اليوم الجمعة، مكاتب شركة "كامبريدج أناليتيكا"، التي دخلت مؤخرًا في عاصفة من الفضائح، بعدما كشفت تقارير صحافية أنها سطت على بيانات أكثر من 50 مليون مستخدم لموقع "فيسبوك"، من دون موافقتهم، بهدف تطوير برنامج معلوماتي يتيح كشف النوايا الانتخابية للناخبين وكيفية التلاعب بها.

وتم الاقتحام بعد وقت قصير من إعطاء المحكمة العليا البريطانية، إذنًا لمكتب مفوض المعلومات، بتفتيش مكاتب "كامبريدج أناليتيكا".

من جهته، قال المدير التنفيذي بالوكالة للشركة، ألكسندر تايلور، إن "كامبريدج أناليتيكا" ظلت على اتصال دائم بمكتب مفوض المعلومات منذ شباط/ فبراير 2017، وهي "لا تزال ملتزمة بتسهيل عمل التحقيق".

وكانت مفوضة المعلومات إليزابيث دينهام، قد أعلنت إنها تريد الوصول لتسجيلات وبيانات لدى الشركة، وتشكل جزءًا من تحقيق أوسع يتعلق بالحملات السياسية.

موقع فيسبوك مُحاصَر من وول ستريت وواشنطن وأوروبا
قد يحتاج زوكربيرغ إلى القيام برحلة حول البرلمانات الأوروبية لاسترضاء المُشرعين. دعا داميان كولينز، رئيس اللجنة البرلمانية في المملكة المتحدة، التي تُحقق في تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الانتخابات الأخيرة، زوكربيرغ للاستجابة لـ"فشل ذريع في العمليات"
 

يذكر أن صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية كشفت اليوم أن جون بولتون، مستشار الأمن القومي الجديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كان أول المستفيدين من خدمات "كامبريدج أناليتيكا"، التي طلب مساعدتها من أجل دراسة الجوانب النفسية لناخبين محتملين، من خلال بيانات حصلت عليها من عشرات ملايين الملفات الشخصية المتوفرة على موقع "فيسبوك".

يذكر أيضًا أنه تمّ اليوم الكشف عن وثيقة داخلية من شركة "كامبريدج أناليتيكا" للمرة الأولى، وقد بيّنت كيفية مساهمة الشركة في وصول المرشح الجمهوري، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، عن طريق "جوجل" و"سناب شات" و"تويتر" و"فيسبوك" و"يوتيوب".

واطلعت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية حصريًا، على الوثيقة، التي أعدّها مسؤولو الشركة الذين عملوا بشكل وثيق في حملة ترامب الرئاسية عام 2016.

وأوضحت الموظفة السابقة في "كامبريدج أناليتيكا"، بريتني كايزر، أن أبحاث مسح مكثفة وبيانات وخوارزميات لتحسين الأداء، استُخدمت في استهداف 10 آلاف إعلان مختلف أمام جمهور متنوّع، في الشهور السابقة للانتخابات الرئاسية الأميركية. وعُرضت هذه الإعلانات مليارات المرات، وفقًا للوثيقة.

كذلك قُدّمت الوثيقة المذكورة إلى موظفي الشركة في لندن ونيويورك وواشنطن، بعد أسابيع من فوز ترامب، لإطلاعهم على أسلوب الشركة في التغلب على إحدى أكثر الأزمات السياسية إثارة للجدل في التاريخ الحديث.

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#كامبريدج أناليتيكا
#فيسبوك
#بيانات مستخدمين
#الانتخابات الرئاسية الأميركية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

أمر اعتقال بحق المرشح الوحيد لرئاسة إقليم كاتالونيا
أمر اعتقال بحق المرشح الوحيد لرئاسة إقليم كاتالونيا

2018-03-23

خلفيات إقالة تيلرسون وتداعياتها على السياسة الخارجية الأميركية
خلفيات إقالة تيلرسون وتداعياتها على السياسة الخارجية الأميركية

2018-03-23

ترامب يصادق على قانون لتمويل الحكومة بـ1.3 ترليون دولار
ترامب يصادق على قانون لتمويل الحكومة بـ1.3 ترليون دولار

2018-03-23

الأكثر قراءة

غزة: مقتل أبو خوصة المتهم بتفجير موكب الحمد الله

غزة: مقتل أبو خوصة المتهم بتفجير موكب الحمد الله

2018-03-22
بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر الجمعة

بدء العمل بالتوقيت الصيفي فجر الجمعة

2018-03-22
نخلق حيفا التي تشبهنا: انطلاق مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام 2018

نخلق حيفا التي تشبهنا: انطلاق مهرجان حيفا المستقلّ للأفلام 2018

2018-03-22
وسائل إعلامٍ إسرائيلية تحتفي بِسعودي يتحدث العبرية بطلاقة ويُطمئن إسرائيل

وسائل إعلامٍ إسرائيلية تحتفي بِسعودي يتحدث العبرية بطلاقة ويُطمئن إسرائيل

2018-03-22
فتح: ملاحقة حماس لمفجري موكب الحمد الله غير قانوني

فتح: ملاحقة حماس لمفجري موكب الحمد الله غير قانوني

2018-03-22