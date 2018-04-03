ترامب: نريد الخروج من سورية... مشاركتنا تفيد دولًا أخرى

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، مساء اليوم، الثلاثاء، إنه سيتخذ قرارًا قريبًا بشأن مستقبل القوات الأميركية في سورية، معتبرًا أن المشاركة العسكرية الأميركية في سورية مكلفة وتفيد دولاً أخرى أكثر، وأكد أن "الولايات المتحدة تميل للخروج من سورية وإعادة القوات إلى الوطن".

وأعلن ترامب أنه ينوي نشر الجيش الأميركي على الحدود مع المكسيك، الأمر الذي سيشكل في رأيه "خطوة كبيرة".

وقال ترامب خلال اجتماعه بقادة دول البلطيق "سنقوم بحماية حدودنا بواسطة جيشنا"، معتبرا أن سلفه، باراك أوباما، "قام بتغييرات أدت بكل بساطة إلى عدم وجود الحدود".

وعبر ترامب عن غضبه إزاء المكسيك لأنها سمحت لنحو 1500 متظاهر من أميركا الوسطى بالسير نحو الحدود مع الولايات المتحدة.

(يتبع...)