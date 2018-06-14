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طائرات الاحتلال تقصف "وحدة الطائرات الورقية" جنوبي قطاع غزة

تاريخ النشر: 14/06/2018 - 17:02

طائرات الاحتلال تقصف "وحدة الطائرات الورقية" جنوبي قطاع غزة
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته الحربية أغارت، مساء اليوم، الخميس، على موقع مهيئ لإعداد الطائرات زعمت أنها تابعة لوحدة الطائرات الورقية الحارقة جنوبي قطاع غزة المحاصر.

وأطلقت عصر اليوم، طائرة بدون طيار تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي صاروخًا على مجموعة من الشبان كانوا يحضرون بالونات وطائرات ورقية شرق خيام مسيرة العودة على حدود البريج.

وأعلنت وحدة الطائرات الورقية، اليوم الخميس، أنها ستُطلق آلاف البالونات والطائرات الورقية الحارقة، أوَّل أيام عيد الفطر تجاه المستوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

وقالت وحدة الطائرات الورقية، خلال مؤتمر صحافي، إنها ستُطلق 5 آلاف بالون وطائرة ورقية حارقة صبيحة يوم العيد من كافة مناطق القطاع باتجاه السياج الأمني.

ويُشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي، مني بخسائر كبيرة جرّاء قيام شبان فلسطينيين في قطاع غزة، بإطلاق طائرات وبالونات حارقة تجاه المستوطنات في غلاف القطاع، ما أدى إلى اشتعال حرائق كبيرة.

وتُعتبر الطائرات الورقية الحارقة إحدى أساليب الشبان في القطاع؛ لإحداث خسائر مادية للاحتلال، ردًا على قمع قوات الاحتلال للمشاركين السلميين في مخيمات ومسيرات العودة التي انطلقت منذ الـ30 من آذار الماضي.

 

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#جيش الاحتلال الإسرائيلي
#قطاع غزة
#وحدة الطائرات الورقية
#الطائرات الورقية الحارقة
#عيد الفطر
#مسيرة العودة

طائرات الاحتلال تقصف "وحدة الطائرات الورقية" جنوبي قطاع غزة

طائرات الاحتلال تقصف "وحدة الطائرات الورقية" جنوبي قطاع غزة

من عرب 48

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