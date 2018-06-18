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المحكمة ستصدر قرارها على الاستئناف ضد قرار سجن شيخ العراقيب خلال أسبوع

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 12:28

المحكمة ستصدر قرارها على الاستئناف ضد قرار سجن شيخ العراقيب خلال أسبوع
من قاعة المحكمة في بئر السبع، اليوم
عرب ٤٨ / رأفت أبو عايش
تحرير: قاسم بكري

نظرت المحكمة المركزيّة في بئر السبع بالنّقب، جنوبي البلاد، اليوم الإثنين، في الاستئناف الذي تقدّم به شحدة ابن برّي، محامي الشيخ صيّاح الطّوري من قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف، والتي هدمتها السلطات الإسرائيلية 129 مرة على التوالي لغاية الآن. 

وقررت هيئة المحكمة التي ضمت 3 قضاة إصدار قرارها والنطق بالحكم على شيخ قرية العراقيب المهددة بالإخلاء خلال 7 أيام، وأعلنت أنها ستقرر إما الإخلاء الكامل والفوري لقرية العراقيب أو قبول طلب النيابة العامة بسجن الشيخ الطوري لمدة 10 أشهر ودفع الغرامة الباهظة، ولم تمنح أي خيار آخر.

وجاء الاستئناف على قرار محكمة الصلح في بئر السبع الذي يقضي بإبعاد الشيخ الطوري عن العراقيب، بالإضافة إلى السجن الفعلي لمدة عشرة أشهر ودفع غرامة مالية قدرها 36 ألف شيكل. 

وجاء هذا القرار بعد سنوات من النضال في المسار القضائي، في المحاكم الإسرائيلية، فيما يقارب 40 تهمة قضائية نسبت إلى الشيخ الطوري، 19 تهمة منها متعلقة بـ"الاعتداء على أراضي الدولة"، و19 تهمة متعلقة بـ "اقتحام أرض عامة خلافا للقانون الإسرائيلي"، بالإضافة إلى تهمة واحدة متعلقة بـ"خرق أمر قضائي".

وحضر جلسة المحكمة عدد من نواب القائمة المشتركة وشخصيات قيادية ومشايخ من النقب. 

يُذكر أن قرية العراقيب هي واحدة من القرى العربية غير المعترف بها في النقب والتي تسعى إسرائيل إلى اقتلاعها ومصادرة أرضها لتنفيذ مخططات تهويد مختلفة.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#النقب
#العراقيب
#هدم المنازل
#الشيخ صياح الطوري

المحكمة ستصدر قرارها على الاستئناف ضد قرار سجن شيخ العراقيب خلال أسبوع

المحكمة ستصدر قرارها على الاستئناف ضد قرار سجن شيخ العراقيب خلال أسبوع

المحكمة ستصدر قرارها على الاستئناف ضد قرار سجن شيخ العراقيب خلال أسبوع

المحكمة ستصدر قرارها على الاستئناف ضد قرار سجن شيخ العراقيب خلال أسبوع

المحكمة ستصدر قرارها على الاستئناف ضد قرار سجن شيخ العراقيب خلال أسبوع

المحكمة ستصدر قرارها على الاستئناف ضد قرار سجن شيخ العراقيب خلال أسبوع

المحكمة ستصدر قرارها على الاستئناف ضد قرار سجن شيخ العراقيب خلال أسبوع

من عرب 48

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