نتنياهو يجتمع مع الملك عبد الله الثاني في عمان

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مع الملك الأردني عبد الله الثاني في عمان.

وقال مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في بيان، إن الطرفين أجريا محادثات حول التطورات الأخيرة في المنطقة، والدفع بما يسمى "عملية السلام"، وتطوير العلاقات الاقتصادية بين إسرائيل والأردن.

وبحسب البيان فإن نتنياهو كرر التزام إسرائيل بـ"الحفاظ على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة" في القدس المحتلة.

من جهتها قالت وسائل إعلام أردنية أن الملك عبد الله أكد أمام نتنياهو على الحاجة للتقدم في حل الصراع مع الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، بما يقود إلى قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس.

وجاء أنه تم خلال اللقاء، بحث عدد من القضايا الثنائية من ضمنها مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت). كما تم الاتفاق على دراسة رفع القيود على الصادرات التجارية مع الضفة الغربية.

وعقد هذا اللقاء للمرة الأولى منذ أزمة السفارة الإسرائيلية في عمان، في أيلول/ سبتمبر الماضي، حيث أنه على خلفية نصب البوابات الإلكترونية من قبل الاحتلال على مداخل الحرم المقدسي، أطلق أحد حراس السفارة الإسرائيلية في عمان النار على مواطنين أردنيين في داخل مبنى السفارة.

وفي شباط/فبراير الماضي، عينت الخارجية الإسرائيلية أمير فايسبورد في منصب السفير في عمان، بدلا من عينات شيلاين.