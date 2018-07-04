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الخان الأحمر: إصابات واعتقالات في قمع المتصدين للهدم والتشريد

تاريخ النشر: 04/07/2018 - 16:00

الخان الأحمر: إصابات واعتقالات في قمع المتصدين للهدم والتشريد
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أصيب 35 فلسطينيًا باعتداءات قوات الاحتلال، عصر اليوم الأربعاء، خلال محاولتهم للتصدي لعملية هدم وتشريد بيوت وسكان القرية الفلسطينية البدوية، خان الأحمر، جنوب القدس المحتلة.

وأفادت المصادر الفلسطينية بأن قوات الاحتلال "اعتدت بوحشية على الناشطين في محاولة صدهم لعملية هدم  قرية خان الأحمر، وتشريد سكانها".

واعتقلت قوات الاحتلال عددًا من الفلسطينيين، بعد أن اعتدت عليهم بالضرب".

واعتدت قوة عسكرية بالضرب على العشرات من النشطاء الفلسطينيين الذين تصدوا للآليات الهدم العسكرية الإسرائيلية التي داهمت التجمع السكني البدوي تمهيدا لهدمه.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال استخدم العصي في قمعها للفلسطينيين؛ ما أسفر عن إصابة بعضهم برضوض، كما اعتقل عددا (غير محدد) من النشطاء بزعم "إعاقتهم لعمل" قوات الاحتلال. 

هذا وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت الصحافيين من الوصول إلى القرية، وأعاقتهم عن أداء عملهم بذريعة تحرير مخالفات سير.

منذ ساعات الفجر الأولى، داهمت قوات الجيش تجمع خان الأحمر، وشقت طرقا فيه تمهيدا لهدمه. 

ويرابط عشرات النشطاء الفلسطينيين في التجمع منذ عدة أيام للتصدي لعملية الهدم.  حيث داهمت قوات الاحتلال التجمع البدوي، الثلاثاء، وسلّمت المواطنين أوامر تفيد بإغلاق طرق داخلية في التجمع. 

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قد أمهلت صباح اليوم، سكان خان الأحمر، حتى يوم الجمعة القادم لمغادرة التجمع تمهيدا لهدمه وإقامة مستوطنة على أراضيه، وعند منتصف الليل.

وأعلنت قوات الاحتلال المنطقة المقامة عليها القرية منطقة عسكرية مغلقة، وأغلقت جميع الطرق الداخلية فيها والطرق المؤدية إليها، وسط مخاوف الأهالي من بدء عملية ترحيلهم، وتنفيذ مخطط الهدم والتشريد.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#خان الأحمر
#القدس المحتلة
#سياسة الهدم
#تشريد فلسطينيين

من عرب 48

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