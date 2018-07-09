تعليق هدم وتهجير الخان الأحمر لمدة أسبوع

أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، أمرا احترازيا جديدا بتعليق هدم الخان الأحمر، على طريق القدس أريحا، وترحيل سكانه البالغ عددهم 190 نسمة.

جاء هذا القرار بعد أن قدم فريق من المحامين مستندات جديدة تثبت أن الأراضي التي أقيم عليها التجمع في مطلع خمسينيات القرن الماضي هي أراض بملكية فلسطينية خاصة ومسجلة، تم تأجيرها للسكان وليست أراض عامة تم الاستيلاء عليها.

علاوة على ذلك، فإن إجلاء السكان يعد مخالفا للقانون الدولي.

وقد أمهلت المحكمة سلطات الاحتلال حتى السادس عشر من الشهر الجاري، تموز/يوليو، للرد على هذا الالتماس.

يشار إلى أن الحديث عن التماس هو الثاني في ظرف أيّام قليلة، حيث كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمرا احترازيا، الأسبوع الماضي، يطالب سلطات الاحتلال بتفسير موقفها برفض طلبات سكان التجمع تقديم مخطط لتنظيم البناء فيه.