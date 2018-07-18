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هدم 4 منازل عربية في اللد

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 08:40

هدم 4 منازل عربية في اللد
من مكان الهدم باللد، فجر اليوم
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

هدمت جرافات وآليات بلدية اللد، بحماية قوات من الشرطة الإسرائيلية، 4 منازل لعائلات عربية بالمدينة، بذريعة البناء دون تراخيص، فجر اليوم الأربعاء.

وتعود المنازل التي هُدمت لعائلة المراحلة "الصانع" في المنطقة الغربية باللد، وكانت تأوي ما لا يقل عن 40 نفرا. وفوجئت العائلة بمداهمة واقتحام الجرافات والآليات منازلهم وتنفيذ أوامر الهدم وتشريد قاطنيها.

وقال عضو المجلس البلدي بالبلد، المحامي عبد الكريم زبارقة، إن "آليات الهدم قامت، فجر اليوم، بحماية قوات كبيرة من الشرطة بهدم 4 بيوت عربية تعود لعائلة مراحلة غربي مدينة اللد، وللأسف لم يكن لدينا تفاصيل أو توجه من قبل العائلة بالرغم من معرفتنا أن هناك العديد من أوامر الهدم التي ستنفذها البلدية، وللأسف لا زال سكان اللد العرب يرضخون تحت ضيق المسكن والحياة وهدم البيوت دون أي حلول أو تخطيط مستقبلي".

 


#هدم المنازل
#اللد
#البناء
#بلدية اللد

هدم 4 منازل عربية في اللد

هدم 4 منازل عربية في اللد

هدم 4 منازل عربية في اللد

هدم 4 منازل عربية في اللد

هدم 4 منازل عربية في اللد

من عرب 48

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