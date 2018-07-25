الاحتلال يقصف في غزة: 3 شهداء وإصابة جندي إسرائيلي

استشهد ثلاثة فلسطينيين، في قصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي لمواقع تابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء اليوم الأربعاء، شرق غزة، وذلك بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار ضد جنود الاحتلال وسط قطاع غزة.

وأعلن الناطق بلسان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، د. أشرف القدرة، في بيان مقتضب على "تويتر"، عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين "جراء استهداف مجموعة شرق غزة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "الجيش يقصف عدة أهداف لحركة حماس ردًا على إطلاق النار على قوة عسكرية جنوب قطاع غزة".

وأفادت المواقع الإسرائيلي، بأن جنديًا في جيش الاحتلال أصيب خلال تبادل لإطلاق النار بالقرب من السياج الأمني الفاصل وسط القطاع. وأشارت بعض المصادر إلى أن إصابة الجندي وصفت بالطفيفة، فيما لم تحدد المصادر الأخرى طبيعة الإصابة.

شهيدان و اصابة بليغة جراء استهداف مجموعة شرق غزة — د.أشرف القدرة (@press221) July 25, 2018

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قواته "تعرضت لإطلاق نار كثيف أثناء عملية التمشيط بالقرب من السياج الأمني وسط قطاع غزة، فرد الجنود بإطلاق قذائف مدفعية من الدبابات"، باتجاه موقعًا قال إنه تابع لحركة المقاومة الإسلامية ‘حماس‘، "وسط تبادل لإطلاق النار".

وفي أعقاب ذلك استهدف الاحتلال الإسرائيلي مواقعًا للرصد تابعة للمقاومة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاحتلال المسيرة في أجواء عدد من مناطق قطاع غزة.

وأكدت المصادر الفلسطينية وقوع إصابات في استهداف نقطة الضبط الميداني لكتائب القسام شرق غزة.

وأوضحت المصادر الفلسطينية أن "الحديث يدور عن إطلاق نار تجاه وحدة هندسة تابعة للاحتلال على الشريط الحدودي لقطاع غزة، أعقبه قصف لقوات الاحتلال قرب خيام العودة شرق غزة، بالإضافة إلى موقع مقبولة شرق مخيم البريج".

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