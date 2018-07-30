  2. محليات
  3. أخبار محلية

مصرع عامل من الطيبة دهسا داخل مصنع

تاريخ النشر: 30/07/2018 - 09:06

مصرع عامل من الطيبة دهسا داخل مصنع
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

لقي عامل من مدينة الطيبة مصرعه في حادث عمل بالمنطقة الصناعية في "موديعين" صباح اليوم، الإثنين.

وقال الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة إن "المركز تلقى بلاا قرابة الساعة 07:19 حول إصابة عامل بجرافة خلال عمله داخل مصنع في المنطقة الصناعية في موديعين".

وأضاف أن "الطاقم الطبي قدّم الإسعافات الأولية للمصاب (58 عاما) ولكنه توفي متأثرا بإصابته البالغة". 

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

والجدير بالذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من عرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.


#حوادث العمل
#الطيبة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الأربعاء
حالة الطقس: ارتفاع في درجات الحرارة حتى الأربعاء

2018-07-30

طبرية: العثور على جثة شاب من عرابة اختفى أول من أمس
طبرية: العثور على جثة شاب من عرابة اختفى أول من أمس

2018-07-30

دير الأسد: مواجهات وإطلاق نار بين مواطنين والشرطة
دير الأسد: مواجهات وإطلاق نار بين مواطنين والشرطة

2018-07-29

الأكثر قراءة

الاحتلال يفرج عن عهد وناريمان التميمي

الاحتلال يفرج عن عهد وناريمان التميمي

2018-07-29
#نبض_الشبكة: المصريون يصرّون على

#نبض_الشبكة: المصريون يصرّون على "زعل" السيسي

2018-07-29
شهادات خاصّة | داريا وقائمة الألف ضحيّة: المقتلة مستمرّة

شهادات خاصّة | داريا وقائمة الألف ضحيّة: المقتلة مستمرّة

2018-07-29
حفل جوليا بطرس وكل هذا الابتذال

حفل جوليا بطرس وكل هذا الابتذال

2018-07-29
النائب غنايم: ردنا لم يكن على مستوى الحدث

النائب غنايم: ردنا لم يكن على مستوى الحدث

2018-07-29