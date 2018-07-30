مصرع عامل من الطيبة دهسا داخل مصنع

لقي عامل من مدينة الطيبة مصرعه في حادث عمل بالمنطقة الصناعية في "موديعين" صباح اليوم، الإثنين.

وقال الناطق بلسان المركز الطبي في المنطقة إن "المركز تلقى بلاا قرابة الساعة 07:19 حول إصابة عامل بجرافة خلال عمله داخل مصنع في المنطقة الصناعية في موديعين".

وأضاف أن "الطاقم الطبي قدّم الإسعافات الأولية للمصاب (58 عاما) ولكنه توفي متأثرا بإصابته البالغة".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادثين إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد والصناعة والتجارة والتشغيل وفقا للمقتضى.

والجدير بالذكر أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم من عرب من أراضي 48 ومناطق الضفة وقطاع غزة.