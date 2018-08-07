شهيدان في قصف للاحتلال شمال غزة

استشهد شابان فلسطينيان وأصيب عدد آخر بجروح، باستهداف الاحتلال الإسرائيلي موقعًا للمقاومة شرق جباليا شمال قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء.

وأكدت المصادر أن الشابين أحمد مرجان وعبد الحافظ السيلاوي (23 عاما)، استشهدا في استهداف الاحتلال لموقع عسقلان شمال بلدة بيت لاهيا، وأصيب 6 آخرون بجروح متفاوتة، وجرى نقلهم إلى المستشفى الأندونيسي، لتلقي العلاج.

وأوردت وسائل إعلام فلسطينية أنباء تفيد بأن الشهيدين "مقاومان يتبعان لكتائب الشهيد عز الدين القسام"، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

فيما Hعلنت وازارة الصحة أن الشهيدين نقلا إلى المستشفى الأندونيسي في الشمال أشلاء.

الشهيدان الذين ارتقيا قبل قليل شمال قطاع غزة هما/

1. الشهيد عبد الحافظ محمد عبد الحافظ السيلاوي 23 عام.

2. الشهيد احمد عبد الله جمعة مرجان 23 عام. — د.أشرف القدرة (@press221) August 7, 2018

وأكدت المصادر أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، قصفت نقطة رصد للمقاومة شمال قطاع غزة، وأوردت أنباء عن وقوع إصابات.

فيما قال الاحتلال الإسرائيلي إن مدفعيته قصفت مواقع لحركة حماس شمال قطاع غزة بزعم الرد على إطلاق النار على قوة تابعة لجيش الاحتلال شمال القطاع.

وباستشهاد مرجان والسيلاوي يرتفع عدد شهداء غزة إلى 160 شهيدًا في اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المشاركين السلميين في مسيرات العودة و كسر الحصار منذ 30 آذار/ مارس الماضي شرق قطاع غزة، بالإضافة إلى إصابة نحو 17500 فلسطيني بجراح مختلفة واختناق بالغاز بحسب المعطيات التي أوردها الناطق بلسان وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، دكتور أشرف القدرة.