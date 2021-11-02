  2. الجولان المحتل
  3. أخبار ميدانية

إسرائيل تكتشف مخزن ذخيرة سوري ضخم في الجولان المحتل

تاريخ النشر: 02/11/2021 - 11:17

إسرائيل تكتشف مخزن ذخيرة سوري ضخم في الجولان المحتل
قذائف هاون في موقع "المرتفع" العسكري في الجولان المحتل (سلطة إزالة الألغام ومخلفات القذائف)
عرب ٤٨

كشفت سلطة إزالة الالغام ومخلفات القذائف التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، عن مخزن ذخيرة سوري ضخم يعود إلى فترة حرب حزيران/يونيو العام 1967، ومليء بالذخيرة في موقع يطلق عليه اسم "المُرتفع" في هضبة الجولان المحتلة.

وبدأ العمل في الموقع قبل عدة أشهر على إخلاء ألغام ومخلفات قذائف، وإثر ذلك تم اكتشاف مخبأ مليء بمئات قطع الذخيرة، بينها قذائف هاون متنوعة وقنابل ومواد ناسفة وخراطيش بنادق صيد، كان قسم منها منتشر في الموقع وقسم آخر داخل صناديق.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "المرتفع" كان أحد المواقع السورية الأكثر تحصينا في الجولان، وأنه تم منه إطلاق نار باتجاه منطقة سهل الحولة قبل حرب 1967.

ولا تزال تنتشر في الحقول المحيطة بـ"المرتفع" آلاف الألغام التي زرعها الجيش السوري، من أجل السماح بدخول المتجولين إلى هذه المنطقة.

وتم جمع الذخيرة التي عثر عليها في "المرتفع"، ونقلها للتخزين تمهيدا لإتلافها.

وشكلت وزارة الأمن الإسرائيلية سلطة إزالة الألغام ومخلفات القذائف في العام 2012، وهي مسؤولة عن إخلاء حقول الألغام ومخلفات القذائف، وأزالت ألغام ومخلفات قذائف من حقول مساحتها 15 ألف دونم حتى اليوم.

وعملت سلطة إزالة الألغام ومخلفات القذائف في الأشهر الماضية في عدة مواقع، بينها مواقع في الجولان وغور الأردن وشمال النقب.

بودكاست عرب 48

#هضبة الجولان المحتلة
#مخبأ ذخيرة سوري
#حرب حزيران 1967
#وزارة الأمن الإسرائيلية
#ذخيرة

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تعطّل "عملية التبادل": قهموز والمقت يرفضان إبعادهما عن الجولان
تعطّل "عملية التبادل": قهموز والمقت يرفضان إبعادهما عن الجولان

2021-02-17

اكتشاف قلعة في الجولان المحتل تعود إلى ثلاثة آلاف سنة
اكتشاف قلعة في الجولان المحتل تعود إلى ثلاثة آلاف سنة

2020-11-11

مجدل شمس: تشييع الشيخ حسن الحلبي وسط إجراءات صحية مشددة
مجدل شمس: تشييع الشيخ حسن الحلبي وسط إجراءات صحية مشددة

2020-10-31

الأكثر قراءة

طائرة خاصة لمقربين من حفتر هبطت في إسرائيل

طائرة خاصة لمقربين من حفتر هبطت في إسرائيل

2021-11-01
الاحتلال يصادق على مخطط بناء للفلسطينيين في المنطقة C

الاحتلال يصادق على مخطط بناء للفلسطينيين في المنطقة C

2021-11-01
العليا ترفض طلبا للأسير نظمي أبو بكر بفتح قبر جندي إسرائيلي

العليا ترفض طلبا للأسير نظمي أبو بكر بفتح قبر جندي إسرائيلي

2021-11-01
تحليلات: روسيا تسعى لإخراج إيران من سورية وهجمات إسرائيل تعكس

تحليلات: روسيا تسعى لإخراج إيران من سورية وهجمات إسرائيل تعكس "إحباطا"

2021-11-01
حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

حالة الطقس: ارتفاع طفيف لدرجات الحرارة وأمطار متفرقة

2021-11-01